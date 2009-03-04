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Bilim / Teknoloji

İtalyan doktor 9 yıl önce insanı klonlamış

İtalyan doktor Antinori, klonlamayla dünyaya getirdikleri 3 çocuğun şimdi 9 yaşında olduğunu ve Doğu Avrupa'da yaşadıklarını söyledi.

04 Mart 2009 02:00

İtalyan doktor Antinori, klonlama yöntemiyle dünyaya getirdikleri 3 çocuğun şimdi 9 yaşında olduklarını ve Doğu Avrupa'da yaşadıklarını söyledi.

Dünyada kopya insan yöntemiyle uğraşan ilk doktor olarak tanınan İtalyan Severino Antinori, klonlama (genetik kopyalama) yöntemiyle 3 bebeği dünyaya getirdiklerini, bunların 9 yaşında olduğunu ve Doğu Avrupa'da yaşadıklarını söyledi.

Antinori, İtalya'da yayımlanan Oggi dergisinin yarın yayımlanacak sayısındaki demecinde, "İnsan klonlama tekniğiyle 3 çocuğun doğmasına yardımcı oldum. İkisi erkek, biri kız ve bugün 9 yaşındalar. Sağlıklı doğdular ve şu anki sağlık durumları da çok iyi" ifadesini kullandı.

Severino Antinori, Doğu Avrupa ülkelerinde yaşayan çocukların ailelerinin özel yaşamlarına saygı göstermek zorunda olduğu için ayrıntı veremeyeceğini, ancak İskoç Profesör Ian Wilmut'un ilk kopya hayvan Dolly'yi üretirken kullandığı tekniğin geliştirilmiş halini kullandıklarını belirtti.

64 yaşındaki Antinori, 5 yıl önce dünyada klonlama yöntemiyle 3 çocuğun dünyaya geldiğini söylemiş, ancak ayrıntı vermemişti. Severino Antinori, 1994'te 63 yaşındaki bir İtalyan kadının doğum yapmasını sağlayarak üne kavuşmuştu.

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