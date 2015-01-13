İtalya cumhurbaşkanı görevi bırakıyor

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu dönem başkanlığının sona ermesi dolayısıyla Strasbourg'daki parlamentoda bir konuşma yapan İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Cumhurbaşkanı Napolitano'nun yarın görevinden ayrılacağını ifade ederek parlamenterlerden Napolitano için alkış istedi.

Üst üste iki kez seçilen ilk ve tek cumhurbaşkanıydı

zaman.com.tr’de yer alan Hasan Fatih Türk imzalı habere göre İtalya'da üst üste iki kez seçilen ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Giorgio Napolitano'nun yarın görevinden ayrılacağı bildirildi. Sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı dolayısıyla görevine devam edemeyeceğini geçtiğimiz ay açıklayan Napolitano, 9 yıldır bu görevi yürütmekteydi. 89 yaşındaki Giorgio Napolitano, 2013 yılında yapılan genel seçimler sonucunda 3 aydan fazla süre geçmesine rağmen hükümet kurulamamasına sert tepki göstermişti. Görev süresinin dolması sebebiyle görevi bırakan Napolitano, yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak bir isim üzerinde mutabakata varılamayınca ilerleyen yaşına rağmen tekrar aday olup üst üste iki kez seçilen ilk Cumhurbaşkanı unvanına sahip olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi bu ayın sonunda

Ay sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde eski başbakanlar Romano Prodi ve Giuliano Amato öne çıkan iki isim olarak bulunuyor. Giuliano Amato, 1992-1993 ve 2000-2001 tarihlerinde başbakanlık yapmıştı. 1987-1988 yıllarında Goria Hükümeti'nde başbakan yardımcılığı, 1987-1989 yıllarında hazine bakanlığı, 1998-1999 yıllarında kurumsal reformlar bakanlığı, 1999-2000 yıllarında bütçe, hazine ve ekonomik program bakanlığı ve 2006-2008 yılları arasında 2. Prodi Hükümeti'nde içişleri bakanlığı yapmıştır. Amato halen 12 Eylül 2013'te Cumhurbaşkanı Napolitano tarafından atandığı Anayasa Mahkemesi üyeliği görevinde bulunuyor.

Giorgio Napolitano'nun da sıcak baktığı bir isim olan Romano Prodi ise Demokrat Parti'den merkez sol adayı olarak 1996-1998 ve 2006-2008 yıllarında başbakanlık yapmıştı. 1999-2004 yılları arasında da Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunan Prodi, İtalya'nın yeni cumhurbaşkanı olması ihtimali en yüksek aday olarak gösteriliyor.