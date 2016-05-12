İtalyan bilim insanları: Günde bir bira içmek sağlığa zararlı değil

İtalyan bilim insanlarının araştırmasına göre, günde yaklaşık bir ya da iki bardak bira içmek sağlığa zarar vermiyor ve kalp krizi riskini de azaltıyor.

İtalya'nın Pozzilli bölgesindeki Akdeniz Nöroloji Enstitüsü'nde (NeuroMed) görevli araştırmacılar, günde 700 ml'ye yakın (1.4 pint) bira içmenin kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 25 oranında azalttığını söyledi.

Ancak bazı uzmanlar ise araştırmaya dair kaygılar olduğu uyarısında bulunuyor.

Independent'da yer alan habere göre yapılan 150 farklı araştırma sonucu, günde 330 ml'lik iki şişe biranın sağlığa zararlı olmayacağını gösterdi.

Araştırmacılar, kadınlarının çoğunun günde bir küçük teneke kutu bira, erkeklerin de iki kutu bira içmesinin, kanser, bunama veya diğer yaygın hastalıklara yakalanma risklerinde bir değişiklik yaratmadığını belirtiyor.

NMCD adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma, biranın, şarap gibi kalp rahatsızlıklarına karşı da benzer bir korunma sağladığını ifade ediyor.

"Kaygılar var"

Epidemiyoloji uzmanları, alkol içeriğindeki 'iyi' kolesterolün kalp krizi riskini de azalttığı sonucuna vardı.

Fakat uzmanlar, aşırı alkol tüketiminin organlara ciddi zarar verdiği, kamu sağlığı ve toplum için de ciddi bir sorun oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

Araştırmacılar raporlarında "Alkol bağlantılı kanser veya alkol bağımlılığı riskleri yoksa düzenli ve hafif bira tüketen sağlıklı yetişkinlere, bira içmemeleri tavsiyesinde bulunmak için herhangi bir gerekçe yok" diyor.

Independent'a konuşan University College London'da görevli epidemiyoloji uzmanı Dr Annie Britton'a göre ise araştırmaya temkinli yaklaşmak gerekir:

"Bu kanıtlar için temel alınan epidemiyolojik çalışmaların kusurlu olduğuna dair kaygılar var."

"Makul oranda alkol tüketenlerin sağlığıyla, hiç içki içmeyen veya içmeyi bırakanların sağlığını kıyaslamak bu gruplar arasında başka farklılıkları da yansıtır."

"Bira dahil, alkolün kalbi koruduğu atfı abartılı olabilir."