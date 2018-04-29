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BBC Türkçe

İtalyan belediye başkanından 'Allahu ekber' gafı için özür

Venedik'in sağ görüşleriyle tanınan Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'nun "Allahu ekber diye bağıran olursa vururuz" açıklamasının üstüne, "Allahu ekber" diye Brugnaro'yu selamlayarak şaka yapan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, tepkiler üzerine özü

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'da Venedik ve Floransa kentlerinin belediye başkanlarının "Allahu ekber" gafı konuşuluyor.

Venedik'in sağ görüşleriyle tanınan Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bir Katolik cemaatinin Rimini'de düzenlediği toplantıda konuşurken Avrupa kentlerinde yaşanan terör saldırılarına atıfta bulundu ve "Venedik'in San Marco Meydanı'nda Allahu ekber diye bağıran olursa vururuz" dedi.

İtalyan basını, Brugnano'nun bu sözlerinin salonda alkış ve gülüşmelerle karşılandığını yazdı.

Aynı toplantıda Brugnaro ile karşılaşan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella'nın "şakası" ise büyük tepki topladı.

Nardella, Brugnaro'yu "Allahu ekber" diye bağırarak selamladı ve iki başkan kahkahalar atarak birbirleriyle şakalaştı.

Bu anın görüntüleri hızla yayıldı ve terör kurbanlarına ve Müslümanlara saygısızlık ettiği gerekçesiyle hem siyaset dünyasından hem de sanal alemden Nardella'ya tepki yağdı.

Sağ kanattaki İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, merkez-soldaki Demokratik Parti'den Nardella için "embesil" dedi.

Meloni, Nardella'ya "İtalyan olsun olmasın, hala sevdikleri için gözyaşı döken kurbanların ailelerine hiç mi saygın yok?" diye seslendi.

İtalyan Solu partisinin Floransa yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, Nardella'nın sözlerinin Müslümanlar açısından da uygunsuz olduğu vurgulandı. İtalyan Solu yetkilileri, Nardella'ya özür dilemesi ya da istifa etmesi çağrısı yaptı.

Tepkiler üzerine Nardella bir açıklama yayımlayarak özür diledi. Nardella, özür açıklamasında "Amacım kimseyi, özellikle de Müslüman cemaatini incitmek ya da dinleriyle ilgili şaka yapmak, veya son günlerde yaşanan trajik olayları hatırlatmak değildi. Aksine o esnada, meslektaşım Brugnaro'nun Müslümanlarla ilgili sözlerine mesafe almayı amaçlıyordum" dedi.

İtalya İslam Cemaatleri Birliği Başkanı Izzedin Elzir de Nardella'ya destek vererek, "Floransa Belediye Başkanı'nın bizim cemaatimize karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını biliyoruz. Aksine, Rimini'deki toplantıda Nardella, Venedik Belediye Başkanı Brugnaro ile aramızda köprü görevi yaptı" dedi.

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