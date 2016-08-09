İtalyan basınından Yenikapı yorumu: İstanbul dünyayı korkuttu; idama "Evet" diyen Erdoğan, AB'ye meydan okudu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından pazar günü Yenikapı'da milyonların katıldığı 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi', İtalyan basınında geniş yankı buldu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Roma Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, birinci sayfadan, "Erdoğan kaslarını gösterdi. Bir milyon kişi onun için meydanda" başlığını kullanan ana akım gazetelerden Corriere della Sera, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir milyon kişinin önünde darbe üzerine zaferini kutladı" yorumunu yaptı.

Gazete, Erdoğan'ın, "hukukun üstünlüğü konusunda uyarılarda bulunan ve giderek daha da uzaklaştığı, Avrupa Birliği'ne (AB) bir kez daha meydan okuma fırsatı bulduğunu" yazdı ve burada da idam cezasını gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Miting organizasyonuna övgüde bulunarak bunu, "Bir rock konseri ve bir (siyasi) hareketin toplantısının akıllı karışımı gibiydi" ifadeleriyle niteleyen gazete, Emine Erdoğan'ın başörtülü olmasına da dikkat çekerken, meydandaki hemen her kadının da böyle olduğunu öne sürdü.

"Atatürk'ün Türkiye'sinden uzaklaşıldı"

Yabancı ajansların 1 milyon, Anadolu Ajansı'nın ise bundan daha fazlasının katıldığını aktardığını belirten gazete, "Erdoğan'ın bu sefer muhalefeti de ikna ettiğini, ancak HDP'yi davet etmediğini" vurguladı. "Darbe gecesi halkı camilerden seferber eden diye tanımladığı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de meydanda bulunduğuna" dikkat çeken Corriere della Sera, "onun İslami hükümetin kolu olduğunu ve böylece Atatürk'ün Türkiye'sinden uzaklaşıldığı" görüşünü savundu.

"Avrupa, Erdoğan'ı

azarlamaya devam edecek mi?"

Corriere della Sera yazarlarından Franco Venturininin, "Erdoğan'ın istediği şu demokratik güç denemesi" başlıklı makalesinde ise şu ifadeler dikkat çekti:

"Bir diktatör veya otoriter bir lider için bayrakların sallandığı, sloganların atıldığı okyanus gibi kalabalık gösterisinin amacı çifte zafere ulaşmaktır: Kişisel ego ve kişisel politika. Erdoğan vakasında, artık egosunun daha fazla şişirilmesi mümkün değildir. Ancak politika bakımından demokratik bir destek gerekiyordu."

Yazar, "Avrupa, 15 Temmuz'daki başarısız askeri darbe sonrası kitlesel tutuklamalar ve insan hakları ihlalleri konusunda Erdoğanı azarlamaya devam edecek mi? Peki, alın size okyanus gibi bir kalabalığın ve muhalefetin de katıldığı (Kürtler davet edilmedi) bir miting desteği. ABD Fethullah Gülen'i iade etmekte tereddüt mü gösteriyor? Buraya bir göz atın, bunların hepsi benimle birlikte diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaj verdiğini" kaydetti.

"İdama evet diyen Erdoğan

AB'ye meydan okudu"

Yine birinci sayfadan haberi okuyucularına duyuran La Repubblica ise, "Erdoğan haklar konusunda AB'ye meydan okudu: İdam cezasına evet demeye hazırım başlığı" kullanarak, bu habere iki tam sayfa ayırdı.

Erdoğan'ın mitingdeki konuşmasında Batıya, Almanyaya karşı sert ifadeler kullandığını aktaran gazete, "ancak darbe girişimi sonrası 70 bin kişinin tasfiyesi ve 14 bin kişinin gözaltına alınması-tutuklanmasına yönelik baskıya hiç değinmediğini" yazdı.

La Repubblica, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "daha ne olduğu anlaşılmadan bile darbe girişimini baştan beri açıkça kınadıklarına ve daha fazla histerik bir hale dönüşen demokrasi bayramı iklimi yaratılmasını da reddettiklerine, demokrasinin riskte olduğuna" yönelik açıklamalarının yer aldığı bir röportajı da okuyucularıyla paylaştı.

"İstanbul dünyayı korkuttu"

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin ailesine ait olan İl Giornale gazetesi ise milyonların katıldığı mitinge ilişkin haberinde, "İstanbul dünyayı korkuttu. Herkes Erdoğan için meydanda" başlığını kullandı ve "sadece Türk bayrağının kullanıldığı etkinliğin bir güç ve konsensüs denemesi olduğunu" belirtti.