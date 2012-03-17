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Kültür-Sanat

İtalyan basınından 'Şahane Misafir'e tam not

Ferzan Özpetek'in son filmi Şahane Misafir, İtalya'da beğenildi

17 Mart 2012 12:54

 

T24 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in 9. filmi ''Şahane Misafir'' (Magnifica Presenza), İtalyan basınından olumlu not aldı.
 
Roma'daki Barberini Sinema Salonu'nda dün akşam galası yapılan, başrollerinde Elio Germano, Margeritha Buy, Cem Yılmaz, Beppe Fiorello'nun yer aldığı ''Şahane Misafir''e İtalyan basını ''iyi'' notu verdi.

''La Stampa'' gazetesinde yayımlanan makalede, "Roma'ya aşık İstanbullu yönetmenin", Akdeniz etkilerini kullanarak, belirsizliği, büyüyü, cinselliği, ölümü, hatıraları, nostaljiyi kullanarak, başarılı bir işe imza attığı yorumunda bulunuldu. Gazete, ''Şahane Misafir''e 5 üzerinden 4 yıldızla ''iyi'' notu verdi.

''Il Messaggero'' gazetesinde çıkan makalede ise Özpetek'in filmlerinin adı gibi olduğu, keskin çizgiler yokmuş gibi göründüğünü, ancak keskinliğin var olduğu belirtildi. Gazete, Türk yönetmenin 9. filmine, 4 üzerinden 3 yıldız verdi.

''Il Giornale'' gazetesinde de Özpetek'in yeni filminde, bir yalnızlık hikayesini, bastırılmış duyguları, arzuları ve nostaljiyi anlattığı belirtildi.

''Corriere della Sera'' gazetesi de filme 4 üzerinden 3,5 yıldız verdi.

Aktör olma hevesiyle Roma'ya taşınan ve hamur yoğurarak, kruvasan yaparak, geçimini sağlayan Sicilyalı Pietro'nun yeni evinde başına gelenlerin anlatıldığı ''Şahane Misafir'', 6 Nisan'da Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşacak.

 

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Cem YılmazFerzan ÖzpetekŞahane Misafir

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