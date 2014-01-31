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İtalyan basını: Türkiye hızla otoriter rejminin uçurumuna yaklaşıyor!

İtalyan basını 17 aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Erdoğan'ın siyasi ve eknomik başarılarının hızla çöküşe geçtiğini yazdı

31 Ocak 2014 15:32

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Türk ekonomisinde olup bitenler ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tutumu İtalya medyasınca da yakından izleniyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Stampa, "Türkiye siyasi açıdan bakıldığında hızla otoriter rejminin uçurumuna yaklaşıyor, ekonomik açıdan bakıldığında ise erdemliliğe giden yolu yavaş yavaş terkediyor. Herkes Erdoğan'a karşı ekonomi bile" başlığını kullandığı değerlendirmede Türkiye'de "siyasi ve ekonomik mucize hızla çöküyor" ifadelerine yer verdi.

La Stampa, Türk ekonomisini irdelerken "Recep Tayyip Erdoğan'ın ılımlı İslamı'nın siyasi ve ekonomik mucizesi, şimdi farklı bir hızla çöküyor" görüşünü öne sürüyor. Gazete, Deutsche Welle'nin yansıttığı değerlendirmede şu savlara yer veriyor:

"Türkiye siyasi açıdan bakıldığında hızla otoriter rejminin uçurumuna yaklaşıyor, ekonomik açıdan bakıldığında ise erdemliliğe giden yolu yavaş yavaş terkediyor. Türkiye, finans dünyasının 'kırılgan beş ülke' adını verdiği, yani Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Endonezya'nın dahil olduğu para birimi zayıf, kalkınmanın eşiğindeki ülkeler kulübüne dahil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan siyasette yapıldığını iddia ettiği komplo tezini ekonomide de savunuyor. Ancak ekonomide işin çerçevesi belli değil."

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