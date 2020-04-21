İtalyan basını iddiası: Şampiyonlar Ligi takvimi belirlendi

Corriere dello Sport, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmalarının 11-15 Ağustos'ta, yarı finalin 18-22 Ağustos'ta, 29 Ağustos tarihinde ise finalin oynayacağını ileri sürdü.

UEFA, bu sezonun ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında tamamen noktalamayı planlıyor. Hedef kalan 17 maçı 3 haftaya sıkıştırarak krizden çıkmak.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yerel liglerin yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de takvim karmaşası ve belirsizlik devam ediyor ancak Şampiyonlar Ligi için kararın verilmek üzere olduğu belirtiliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; 2. tur rövanş maçları hemen tamamlanacak ve ardından çeyrek final fikstürü çekilecek.

11-15 Ağustos tarihinde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak ve 18-22 Ağustos'ta yarı final ve 29 Ağustos'ta final oynanacak.