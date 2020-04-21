UEFA Başkanı Ceferin: Seyircisiz de olsa oynamaya geri dönmeliyiz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) etkilerinin tüm kulüpler için 'korkunç' olduğunu belirterek, "Seyircisiz de olsa oynamaya geri dönmeliyiz. Sadece bu sezon değil, önümüzdeki sezon da çok karmaşık bir hal alacak." diye konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumunu değerlendirdi.

İşte Ceferin'e yöneltilen sorular ve yanıtları...

Avrupa'da futbol sezonu tamamlanabilecek mi?



Belki seyircisiz oynamak zorunda kalacağız ama önemli olan oynamak. Futbolun televizyonda da yayınlansa böyle zor bir zamanda insanlara mutluluk getireceğini düşünüyorum. Şu anda 'Sezonu bitiremeyiz' demek için erken.



Salgının futbola etkisi ne durumda olacak?



Tüm kulüpler için korkunç olacak. Seyircisiz de olsa oynamaya geri dönmeliyiz. Sadece bu sezon değil, önümüzdeki sezon da çok karmaşık bir hal alacak.



Şampiyonlar Ligi ve avrupa ligi finalleri için son tarih nedir?



Şu anda belirlenen bir tarih yok. Bu, ne zaman başlayabileceğimize bağlı ama eylülü bulmamayı umuyorum. Eylülden önce bitirmek gelecek için iyi olur.



Sezonu oynamadan bitirme kararı alan ülkeler olursa kararınız ne olacak?



Bu kararlar tek başına alınmamalı. UEFA ve ligler bir arada çalışıp kararlar almalı. UEFA Yönetim Kurulu bu konuyu değerlendirecek.



Kulüpler ekonomik olarak tehlikede. Finansal Fair Play (FFP) devam edecek mi?



Zaten bazı koşulları askıya aldığımızı duyurduk ama FFP'yi tamamen durdurmamız söz konusu değil. Esnetilebilir ama kaldırılamaz.



FIFA, futbolcu sözleşmelerinin sezon bitimine kadar uzatılması yönünde karar aldı. Siz ne düşünüyorsunuz?



Bu dönemde kulüplere ve oyunculara biraz esneklik sağlamalıyız. Transfer dönemini uzun tutmak iyi bir seçenek.