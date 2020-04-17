İtalyan basını: Fenerbahçe, Callejon transferini bitiremez

Fenerbahçe’nin, gelecek sezon için kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü iddia edilen Napoli oyuncusu Jose Callejon için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.
İtalyanlar, Finansal Fair Play nedeniyle Fenerbahçe'nin sıkıntılı günler geçirdiğini ve Callejon için yıllık 3 milyon Euro bandına yakın bir ücret teklif edemeyeceği için transferde başarılı olmayacağını iddia etti.
2013-2014 sezonunda Real Madrid'den Napoli'ye transfer olan Jose Callejon, 7 sezondur İtalya'da forma giyiyor. Sağ ve sol kanatta mücadele eden 33 yaşındaki oyuncu bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.