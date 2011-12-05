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Politika

İtalyan avukat Türkiye'ye alınmadı!

Salı günü Diyarbakır'da yapılacak KCK davasını izlemek üzere Türkiye'ye gelen İtalyan avukat Arturo

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Salı günü Diyarbakır'da yapılacak KCK davasını izlemek üzere Türkiye'ye gelen İtalyan avukat Arturo Salerni'nin ülkeye girişine izin verilmedi.

Diyarbakır barosuna kayıtlı avukatlar KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla iki hafta önce adliye önünde oturma eylemi düzenledi. 

İtalyan avukat Türkiye'ye alınmadı

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek olan KCK davasını izlemek için Türkiye'ye gelen İtalyan avukat Arturo Salerni, Türkiye'ye girişi yasaklı olduğu için Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 

Alitalia Havayolları'nın tarifeli uçağı ile Roma'dan İstanbul'a gelen Arturo Salerni, Türkiye'ye giriş yapmak için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'ndeki pasaport kontrol noktasına geldiğinde, polis tarafından Türkiye'ye girişinin yasaklı olduğu bildirildi. Diyarbakır'daki davayı takip için gelen Salerni, sınır dışı edilmek üzere sorunlu yolcu bölümüne götürülerek işlemleri yapıldı. 

Salerni'nin yarın Alitalia uçağı ile İstanbul'dan Roma'ya gönderileceği öğrenildi.



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