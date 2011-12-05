İtalyan avukat Türkiye'ye alınmadı!

T24

Diyarbakır barosuna kayıtlı avukatlar KCK operasyonlarını protesto etmek amacıyla iki hafta önce adliye önünde oturma eylemi düzenledi.Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek olan KCK davasını izlemek için Türkiye'ye gelen İtalyan avukat Arturo Salerni, Türkiye'ye girişi yasaklı olduğu için Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.Alitalia Havayolları'nın tarifeli uçağı ile Roma'dan İstanbul'a gelen Arturo Salerni, Türkiye'ye giriş yapmak için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'ndeki pasaport kontrol noktasına geldiğinde, polis tarafından Türkiye'ye girişinin yasaklı olduğu bildirildi. Diyarbakır'daki davayı takip için gelen Salerni, sınır dışı edilmek üzere sorunlu yolcu bölümüne götürülerek işlemleri yapıldı.Salerni'nin yarın Alitalia uçağı ile İstanbul'dan Roma'ya gönderileceği öğrenildi.