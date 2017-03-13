İtalyan aşırı sağcı lider: Türk bakanlar, İtalya'ya hoş gelmezler

İtalya'nın sağcı "Kuzey Ligi" lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda’ya 'Nazi' ve 'Faşist' diyerek saldırıp, 'Allah büyüktür' diye bağırması, herkes için tehdit içeriyor" görüşünü dile getirdi. Salvini, "Türk bakanlar İtalya’ya hoş gelmezler. Türkiye Avrupa değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Matteo Salvini'nin açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda’ya 'Nazi' ve 'Faşist' diyerek saldırıp, 'Allah büyüktür' diye ‘bağırması’ herkes için tehdit içeriyor. Aynı zamanda, Avrupa Birliği aynı Türk rejimine milyarlarca dolar doldurmaya devam ediyor: Ayıp! Türk bakanlar İtalya’ya hoş gelmezler. Türkiye Avrupa değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır"