İtalyan araştırmacılar, Koronavirüs'ün İtalya'ya 2019'un Eylül ayında girmiş olabileceğini tespit etti

T24 Dış Haberler

Yeni bir araştırma, İtalya'da 2019'un Eylül ayında; Çin'de tespit edilmeden önce Koronavirüs vakası olduğunu öne sürdü.

Covid-19'un ilk olarak geçen aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde tespit edilmiş, İtalya'da ilk vaka 20 Şubat 2020'ye kadar bildirilmemişti.

Ancak The Times'ın aktardığına göre İtalya Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki araştırmacılar 2019'un Eylül ayında kanser testleri için alınan 162 kan örneğinin yüzde 14'ünde Koronavirüs antikorlarına rastladı.

Pozitif çıkan ilk kan örneğinin 3 Eylül 2019'da Veneto bölgesindeki bir vatandaştan alındığı ve ay sonuna doğru pozitiflerin çoğunun Lombardiya bölgesinden gelmeye başladığı belirtildi. Lombardiya, Mart ayında İtalya'daki salgının merkezi haline gelmişti.

Enstitü, 2019 Eylül ile 2020 Mart arasında alınan tüm örneklerin yaklaşık yüzde 12'sinde antikora rastlandığını bildirdi. "Bu durum pandeminin tarihini değiştirebilir" diyen enstitü, hastalardan hiçbirinin semptom göstermediğini söyledi. Araştırmacılar bu sebeple Koronavirüs'ün İtalya'da düşünülenden çok daha erken ama "daha hafif şekilde" dolaşıma girdiğine inandıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri incelediği belirtildi.