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Kültür-Sanat

İtalyan aktör mafya babası rolüne çok alışmış

Gomorra filminde mafya babasını oynayan Giovanni Venosa, Napoli yakınlarında esnaftan haraç almaya kalkıştı.

05 Ocak 2009 02:00

İtalya’da gazeteci Roberto Saviano’nun en çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Gomorra filminde mafya babasını oynayan Giovanni Venosa, Napoli yakınlarında esnaftan haraç almaya kalkıştı.
Gazetelerin yazdığına göre, iki ay önce uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen amatör aktör, Noel izniyle dışarı çıktıktan sonra Caserte bölgesinde esnaftan haraç almaya kalkınca tekrar tutuklandı.
Venosa, filmde mafyanın bölge liderlerinden birini oynuyordu. Yönetmen, filmin daha sahici olması için birçok oyuncuyu Napoli sokaklarından seçmişti. Bu oyunculardan ikisi de daha önce mafya faaliyetleri nedeniyle tutuklanmıştı.
Beklenenin üstünde ilgi gören Gomorra filmi, Cannes film festivalinde jüri ödülünü kazanınca, Oscar’a aday gösterilmişti.(aa)

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