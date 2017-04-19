İtalya'dan Türkiye'ye Viyana Sözleşmesi'ni ihlal suçlaması!

Övgü Pınar

9 Nisan'dan bu yana Türkiye'de idari gözetim altında tutulan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande için İtalyan Senatosu'nda düzenlenen basın toplantısında, Del Grande'nin gözaltı koşullarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Hatay'da gözaltına alınmasının ardından Muğla'da Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Gabriele Del Grande, ilk kez dün ailesini telefonla arayarak haklarından mahrum edildiği için açlık grevine başlayacağını söylemişti.

Del Grande kendisine bir avukat ya da yakınlarıyla görüşme hakkı tanınmadığını ve resmi olarak herhangi bir suçlamada bulunulmadığını aktarmıştı.

Del Grande'nin gözaltı koşullarının ortaya çıkmasının ardından, Senato İnsan Hakları Komsiyonu Başkanı Luigi Manconi, İtalyan Gazeteciler Sendikası Başkanı Giuseppe Giuletti ile Gabriele Del Grande'nin meslektaşları ve arkadaşları, bugün Senato'da bir basın toplantısı düzenledi.

Luigi Manconi, Türkiye'nin Viyana Sözleşmesi gereği Gabriele Del Grande gibi yabancı ülke vatandaşlarına avukatlarla, yakınlarıyla ve ülkesinin diplomatlarıyla görüşme hakkı tanımakla yükümlü olduğunu söyledi.

Manconi, Del Grande ile görüşmek üzere, tutulduğu Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne giden İtalyan konsolosluk yetkilileri ile bir Türk avukatın merkeze girişine izin verilmediğini açıkladı ve "Bu, Viyana Sözleşmesi'nin ağır ihlalidir" eleştirisinde bulundu.

"Türk Dışişleri söz vermişti"

Gabriele Del Grande'ye halen resmi olarak bir suçlama yöneltilmediğini vurgulayan Luigi Manconi, şöyle devam etti:

"6 gün kadar önce Türk Dışişleri Bakanlığı, Gabriele'nin gözaltına alınma sebebi ve hakkındaki resmi suçlamayla ilgili olarak Türkiye'deki İtalya temsilciliğine bir nota yollama sözü vermişti. Ancak bunu yapmadılar."

Manconi, dün Türkiye'nin Roma Büyükelçisi ile konuyu görüştüğünü de belirtti ve bu görüşmede, Del Grande'ye resmi suçlama yöneltilmese de durumun "ulusal güvenlik" çerçevesinde değerlendirildiği izlenimini edindiğini aktardı. Manconi bu sebeple sürecin uzayabileceğini ve halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Del Grande'nin Suriye'ye geçmek isterken gözaltına alındığı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine ise Manconi, "Bunlar uydurma iddialar" yanıtını verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini de Facebook'a yazdığı mesajda, Gabriele'nin eşi Alexandra D'Onofrio ile görüştüğünü belirterek, "Alexandra, Gabriele'nin hiçbir suç işlemediğini söyledi. Suriye'ye geçme niyetinde değildi, yalnızca mültecilerle doğrudan görüşmek için bölgeye gitmişti" ifadelerini kullandı.

İtalyan Gazeteciler Sendikası (FNSİ) Başkanı Giuseppe Giuletti de, Türkiye'de halen 150'ye yakın gazetecinin tutuklu olduğunu vurgulayarak "Gabriele kadar Türkiye'de hapislerde tutulan diğer gazeteciler de bizim için önemli" dedi. Giuletti, Türkiye'de basına yönelik baskıları 2 Mayıs'ta Roma'da protesto edeceklerini de ekledi ve bu gösteride hapisteki tüm gazetecilerin adını tek tek anma sözü verdi.

AP Başkanı'ndan gazeteciler serbest bırakılsın çağrısı

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani Twitter'a yazdığı mesajda "Del Grande'nin ve Türkiye'de haksız şekilde tutuklu bulunan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyorum. İfade özgürlüğü olmazsa demokrasi de olmaz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da "yasalar çerçevesinde Del Grande'nin serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

İtalya'nın eski Başbakanı ve iktidardaki Demokrat Parti'nin halihazırdaki başkanı Matteo Renzi de Twitter'da "Hep birlikte, ayrım yapmadan, Türk hükümetine açıkça, 'Gabriele'nin yanındayım' diyelim" mesajını paylaştı.

IŞİD'in doğuşunu araştırıyordu

Mültecilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan 35 yaşındaki Gabriele Del Grande, "Suriye'deki savaş ve IŞİD'in doğuşunu, sıradan insanların hikayeleriyle" aktarmayı hedeflediği bir kitap projesi için çalışıyordu. "Un Partigiano Mi Disse" (Bir Partizan Bana Dedi ki) isimli kitabı için kitle fonlaması yöntemiyle yaklaşık 48 bin euro toplayan Del Grande'nin, bu kitabı için araştırma yapmak üzere bölgeye gittiği belirtiliyor.