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BBC Türkçe

İtalya'dan çocuk göçmenleri korumak için yasa

İtalyan parlamentosu, yanlarında aileleri olmaksızın ülkeye gelen göçmen çocuklara koruma sağlayan yasayı kabul etti. İtalya'ya deniz yoluyla gelen küçük yaştaki ve yalnız göçmen çocuk sayısı 2016'da, önceki yıla göre iki katına çıkarak 25.846'ya ulaşmışt

30 Mart 2017 00:37

İtalyan parlamentosu, yanlarında aileleri olmaksızın ülkeye gelen göçmen çocuklara koruma sağlayan yasayı kabul etti.

Avrupa'da bir ilk teşkil eden yasayla, yanlarında aileleri ya da yetişkin bir refakatçi olmadan İtalya'ya gelen yabancı çocuklar geldikleri ülkelere geri yollanamayacak ve AB vatandaşı yaşıtlarıyla aynı haklara sahip olacak.

Bu çocukların göçmen kabul merkezlerinde geçirecekleri sürenin kısaltılması ve bir an önce koruma altına alınması için de bir dizi önlem uygulanacak.

Küçük yaştaki ve yalnız göçmenlerin eğitim, sağlık gibi hizmetlerden yararlanması ve koruyucu aile gözetimine verilmesi de sağlanacak.

"Yanlarında kimsesi bulunmayan yabancı çocukların korunması" başlıklı yasa tasarısı, daha önce Senato tarafından da onaylanmıştı.

Tasarının bugün de Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilelerek yasalaşması üzerine Başbakan Paolo Gentiloni Twitter'a yazdığı mesajda, "Parlamento yanlarında kimsesi olmayan yabancı çocuklarla ilgili yasayı onayladı. Zayıf durumdakilerin korunması ve entegrasyonu için uygarca bir seçim" dedi.

UNICEF ve çocuk hakları dernekleri de yasayı sevinçle karşıladı. Aralarında Save the Children, Oxfam ve Sınır Tanımayan Doktorlar derneğinin de yer aldığı bir grup kuruluş ortak bir açıklama yaparak, Avrupa'da ilk kez böyle bir yasanın kabul edildiğini vurgulayarak "Dileğimiz, bu yasanın diğer Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil etmesi" dedi.

UNICEF İtalya Direktörü Giacomo Guerra da bu yasayı, "dayanılmaz koşullardan kaçan ve gelecek için umutlarla İtalya'ya gelen göçmen ve mülteci çocuklar için ileri doğru atılmış önemli bir adım" olarak niteledi.

İtalya'ya deniz yoluyla gelen küçük yaştaki ve yalnız göçmen çocuk sayısı 2016'da, önceki yıla göre iki katına çıkarak 25.846'ya ulaşmıştı.

İnsan hakları kuruluşları bu çocukların yolculukları boyunca kötü muamele ve şiddete maruz kaldıklarını, İtalya'daki mülteci ve göçmen çocukların da ağır koşullar altında yaşadıklarını belirtiyordu.

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