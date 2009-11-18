İtalya'dan Avrupa'ya: Sözlerinizi tutun

T24 - Ankara’da Cumhurbaşkanı Gül ile biraraya gelen İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Türkiye'nin üyeliği konusunda Avrupa ülkelerine mesaj gönderdi.



Türkiye'nin AB üyeliğine başından beri destek veren İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, bu üyeliğe muhalefet eden Avrupa ülkelerine "Verdiğiniz sözleri tutun" çağrısı yaptı.



Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’le biraraya gelen Napolitano, Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşılandı. Gül ve Napolitano'nun başbaşa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeler gerçekleşti ve basının karşısına çıkıldı.



İki Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında ön plana çıkan konu ise Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri oldu.



İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano, Türkiye'nin üyeliğine muhalefet eden ülkelere ‘sözlerinizi tutun’ mesajı gönderdi: “Türkiye'nin AB'ye girmesi, AB için katma değerdir. Bu çok önemli bir imkandır ve bu sayede AB yeni dünyanın yeni sahnesinde daha önemli bir rol oynayabilecektir.”



Gül: Vizyonsuzluktur



Cumhurbaşkanı Gül ise, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine muhalefet edenleri ‘vizyonsuzlukla’ eleştirdi.



Gül, “Hiçbir AB ülkesinden bize karşı bir ayrıcalık beklemiyoruz. Bizim bu müzakere sürecini başarıyla tamamlamamız için, açıkçası gölge etmemelerini istiyoruz. Berlin Duvarı’nı yıkan Avrupa, Avrupa’nın farklı coğrafyalarında yeni Berlin duvarları mı inşa edecek ? Bu açıkçası vizyonsuzluktur. İlk defa bu kadar açık konuşuyorum” ifadelerini kullandı.