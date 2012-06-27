İtalya'daki stadı geneleve dönüştürmüşler!

İtalya'da Napoli takımının stadında yaşananlar üzerine 50 kadar görevlinin işine son verildi.

50 kadar stst görevlisnin, stadın bazı mekanlarının para karşılığında kullanılmasına izin verdiği ve daha da ötesi, tesislerdeki odaların yasa dışı ilişki için kiralandığı haberleri doğrulandı.

Stat Müdürü Pina Tommasielli, "Statta bazı bölgeler genelev haline dönüştürülmüş. Burada süren yasa dışılığa son vermek adına bu işleri yapanlar görevlerinden uzaklaştırıldılar" dedi.

İşlerine son verildiği belirtilen 50 kadar stat görevlisinin, stadın bazı mekanlarını yeni evli çiftlere ve vaftiz yaptıran çocuklara fotoğraf çekilmesi karşılığı 40-50 Euro'ya kiraladıkları belirtildi.

Ayrıca bu görevlilerin, tesislerin içinde yer alan kırmızı ve tek yataklı odaları para karşılığında yasa dışı ilişki için 50 Euro'ya kiraladıkları da kaydedildi.