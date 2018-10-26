İtalya'daki küçük bir kasabanın Brezilya başkanlık seçimleriyle nasıl bir ilgisi olabilir?

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Gonca Tokyol

Brezilya’daki başkanlık seçimlerinde sağın adayı olan Jair Bolsonaro’nun uzaktan akrabası olduklarını öğrenmek, İtalya’daki Anguillara Veneta kasabasının sakinleri için küçük bir şok oldu.

AFP’ye konuşan kasabanın yerlilerinden Emilio Bolzonaro, “Hiçbir fikrimiz yoktu, birkaç gün önce belediye başkanı söyleyince öğrendik” diyor. Bir diğer kasaba sakini, 65 yaşındaki Franco ise ekliyor: “Bolzonarolar, Venedik’teki soylulara hizmet ederlerdi.”

İlk turu 8 Ekim’de yapılan Brezilya başkanlık seçimlerinde yüzde 46 oy alan aşırı sağcı Bolsonaro, 28 Ekim'deki ikinci turda daha önce iktidarda bulunan İşçi Partisi'nin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ile yarışacak.

Brezilya’ya ulaşmanın ardından soyisminden düşen ‘z’ harfi

Bolsonaro’nun aile ağacı, İtalya’da kalanlar ya da 19. yüzyılda ‘daha iyi bir gelecek’ için ülkeden ayrılanlar olarak ikiye ayrılıyor. Rahip Claudio Minchelotto, AFP’ye 1630’a kadar giden vaftiz kayıtlarını göstererek Bolzonaro soyismini ne kadar sık rastlandığına dikkat çekiyor. Brezilya’nın muhtemel yeni devlet başkanının büyük-büyükbabasının vaftiz kaydını göstererek, “Bakın burada 12 Nisan 1878’de doğan Vittorio Bolzonaro’yı görebilirsiniz” diyor.

Vittorio, 10 yaşındayken kız kardeşi Giovanna, henüz bebek olan erkek kardeşi Tranquillo’yla birlikte anne ve babasının yanında Brezilya’ya taşınmıştı. Belediye Başkanı Luigi Polo, “Özellikle 1886’dan sonra, kölelerin yerine kahve plantasyonlarında çalışmak için Brezilya’ya giden çok sayıda Bolzonaro var” diye anlatıyor.

Bolsonarolar, Brezilya’ya ulaştıklarında soyisimlerindeki ‘z’yi bırakarak ’s’ye geçti. 26 yaşındaki biyoloji mezunu Anna Bolzonaro, “Bu hikaye beni güldürüyor” diyor. Jair Bolsonaro Facebook üzerinden onunla iletişime geçmeye çalışmış, ancak Anna cevap vermemiş: “Kim olduğunu bilmiyordum ki.”

Jair Bolsonaro kazanırsa kutlama olacak mı?

Anguillara Veneta’nun bulunduğu Veneto bölgesi, şu anda İtalya’da yükselişte olan sığınmacı karşıtı Lig Partisi tarafından yönetiliyor. Bölgenin başındaki isim Luca Zaia, Bolsonaro’nun pazar günü kazanması halinde kutlama yapacaklarını söylüyor. Belediye Başkanı ise aynı fikirde değil. Polo Anguillara Veneta’nın 8 bin kişilik nüfusunun şampanyalar patlatacağını sanmadığını ifade ediyor. “Brezilyalı buraya gelebilir” diyor ve devam ediyor:

“Ancak buradakiler, kadın düşmanı, ırkçı ve homofobi bir adamla aralarındaki ‘z’ farkını koruyacak.”