İtalya'daki köprü faciasında suçlu aranıyor

İtalya'nın Cenova kentinde çöken ve 42 kişinin ölümüne neden olan otoban köprüsüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Koalisyon hükümeti, olayın sorumlusu olarak, çöken köprü dâhil ülkedeki otobanların büyük bölümünü işleten Autostrade per l'Italia şirketini görüyor.

"Olması gereken ilk şey, Autostrade per l'Italia'nın başında bulunanların istifa etmesi" diyen İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, 150 milyon euro ceza kesmeyi planladıkları şirketle yapılmış olan kontratın da iptal edilmesi için gerekli prosedürü başlattıklarını açıkladı.

1967 yılında inşa edilen ve iki yıl önce bakımdan geçen Morandi Köprüsü, Salı günü şiddetli yağmur ve fırtınanın bölgede etkili olduğu saatlerde çökmüştü. Köprünün üzerindeki onlarca aracın yaklaşık 45 metre yükseklikten düşmesine neden olan olayda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Autostrade per l'Italia şirketi, 1,2 kilometre uzunluğundaki köprü çöktüğü sırada söz konusu yolda temel güçlendirme çalışmaları yapıldığını belirtmişti.

Milano merkezli Atlantia holdingine bağlı özel şirket, felaket öncesinde kapsamlı rutin altyapı kontrollerinin, teftiş ve testler konusunda dünyaca ünlü şirket ve kurumlar tarafından yapıldığını ve olumlu sonuçlar alındığını belirterek "Bu sonuçlar, hukuki açıdan ve anlaşmalar uyarınca, Ulaştırma Bakanlığı onaylı bakım çalışmalarının da temelini oluşturmuştur" açıklamasını yaptı.

Ancak Atlantia holdingini eleştiren İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, "Bakıma para yatırmak yerine, kârı bölüşüyorlar. Köprünün çökme sebebi bu" iddiasını ortaya attı.

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise faciada özel şirketin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) de payı olduğunu öne sürdü. İtalyan Radio24 kanalına konuşan Salvini, AB'nin sert kuralları nedeniyle sağlık ve güvenlik konularında yeterince harcama yapamadıklarını söyledi. Salvini, "Para harcamak için sürekli izin almanız gerekiyor" dedi.

"Bu bir kaza değil"

Cenova Başsavcısı Francesco Cozzi yaşanan olayın "kötü şans" olarak geçiştirilemeyeceğini belirterek "Sadece bir soruya yanıt vermemiz lazım: Bu neden oldu?" ifadesini kullandı. "Bu kesinlikle bir kaza değildi" diyen Cozzi, köprüyle ilgili son dönemde yapılmış herhangi bir şikâyet bulunmadığını ancak arşivi tarayacaklarını ve olası bir ihmal varsa ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Uzmanlar, 51 yıllık köprünün, tasarımcıların onlarca yıl önceki öngörüsünden daha fazla araç tarafından kullanıldığını ve geliştirme çalışmalarında çok gecikildiğini savunuyor. Cenova Üniversitesi'nden Antonio Brencich ise köprünün "bir mühendislik hatası" olduğunu belirtiyor.

DW,dpa,AP,AFP,rtr/CÖ,BK

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