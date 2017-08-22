İtalya’daki enkazdan biri 7 aylık 3 kardeş kurtarıldı

Esma Çakır / Roma, 22 Ağustos (DHA) İtalya’nın Ischia Adası açıklarında dün akşam meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan 7 aylık bir bebek 7 saat, 7 yaşındaki ağabeyi 14 saat ve 11 yaşındaki diğer kardeşleri de 16 saat sonra sağ olarak molozların arasından çıkarıldı.

Büyüklüğü 4.0, derinliği ise yerin 5 kilometre altı olarak açıklanan depremde 2 kadının öldüğü, 39 kişinin yaralandığı ve 6 ev ile bir kilisenin yıkıldığı, 2 bin 600 kişinin de evlerini boşaltmak zorunda olduğu açıklanmıştı.

3 katlı evlerinin enkazında kalan 3 erkek kardeşin; Ciro, Mattias ve Pasquale’nin kurtarılması ise büyük sevinç yarattı.

Yine enkaz altında kalan anne ve baba, çocuklarından önce kurtarıldı.

Annenin, yetkililere çocuklarının bulundukları yeri göstermesi üzerine arama-kurtarma çalışmalarına başlandı.

İlk güzel haber, 7 saat sonra geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan 7 aylık Pasquale, sabah 04.00 civarında enkazdan sağ olarak alındı.

KARDEŞİNİ YATAĞIN ALTINA ÇEKEREK KURTARDI

Uzun süren çalışmaların ardından, 14 saat sonra da ortanca çocuk 7 yaşındaki Mattias ve bundan 2 saat sonra da 11 yaşındaki ağabeyi Ciro kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında bekleyen çocuklarla sohbet ederek uyanık kalmalarını sağladı ve açılan deliklerden uzatılan şişelerdeki suyla susuzluklarının giderilmesini sağladı.

İtalyan basınına açıklama yapan bir yetkili, ağabey Ciro’nun sarsıntı başladığı anda yatağın altına sığındığını ve kardeşi Mattias’ı da yanına çektiğini öğrendiklerini anlattı.

Yetkili, “Kesinlikle Ciro, bu hareketiyle hem kendisini hem de kardeşini kurtardı” diye konuştu.

Ciro’nun, bir çubukla molozlara vurarak ses çıkardığı ve bu şekilde arama çalışmaları yapanlara yardımcı olduğu da bildirildi.

Yaralanan 39 kişinin ise durumlarının ağır olmadığı açıklandı.

KÜÇÜK ÖLÇEKTEKİ DEPREMİN VERDİĞİ HASAR TARTIŞILIYOR

Öte yandan, 4 büyüklüğündeki bir depremin, 2 kişinin ölümüne, en az 39 kişinin yaralanmasına ve 6 ev ile bir kilisenin yıkılmasına neden olması tartışmaya yol açtı.

Uzmanlar, bu ölçekteki bir depremin, bu kadar hasara yol açmış olmasına tepki gösterirken, bunun nedeninin, “kuralsız” yapılaşma ve önlemler konusunda yetersiz kalan “siyasilerin sorumsuzluğu” olduğu konusunda birleşti.

Jeologlar Birliği Konseyi Başkanı Francesco Peduto, “Hükümet ve parlamento, çıkarlar ve lobilerden uzak durarak, ajandalarının merkezine derhal yapıların iyileştirilmesi meselesini almalı” diye konuştu.

“Bu kadar küçük bir depremde bu denli hasar korkutucu” diyen Peduto,

ülkenin orta kesiminde 24 Ağustos 2016’da meydana gelen ve 300 kişinin öldüğü depremin ardından, depreme dayanıklı olmayan yapıların iyileştirilmesine ilişkin hiçbir şey yapılmadığını öne sürerek, “Şu ana kadar sadece çene çalındı” dedi.

Jeolog Mario Tozzi de, bu manzaranın, deprem riskini her zaman yadsıyan bilindik bir İtalya’yı ortaya koyduğunu dile getirdi.

“G8 ÜLKESİNDE, 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİNALAR YIKILIYOR”

Uzmanların görüşlerini haberleştiren La Repubblica gazetesi de, İtalya’nın sismik bir ülke olduğunu yetkililerin unuttuğunu ve ülkenin bir kez daha enkazlarla karşı karşıya kaldığını yazdı.

Dünyanın sanayileşmiş 8 ülkesinin oluşturduğu G8’e (Rusya’nın yokluğuyla artık G7) üye İtalya’da, 4 büyüklüğünde bir depremle ölünebilmesini eleştiren gazete, bu nedenle tartışmaların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Gazete, politikacıların ve yerel yöneticilerin sorumsuzluğunun kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Adadaki Rizzoli Hastanesi de, ağır hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılmış, hastalar Napoli kentindeki hastanelere taşınmıştı.

Ischia Adası’nın Casamicciola kasabası merkez üssü olan 1883 yılındaki 5.8 büyüklüğündeki bir deprem de, 2 binin üzerinde kişinin ölmesine yol açmıştı.