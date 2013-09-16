İtalya'daki dev kruvaziyer için dev operasyon

İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Giglio Adası açıklarında 13 Ocak 2012'de kayalıklara çarpan ve halen adanın birkaç metre açığında yatık halde bulunan Costa Concordia kruvaziyerinin enkaz kaldırma çalışmalarına başlanıyor.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 114 bin ton ağırlındaki dev kruvaziyer gemisinin enkazını kaldırmaya yönelik ilk aşama olan geminin 65 derece dikleştirilmesi için son kontrollerin de gerçekleştirildiği ve operasyona başlanılmasına onay verildiği bildirildi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Franco Gabriele, "Birkaç saat önce açıkladığımız üzere, geçen yıldan bu yana büyük profesyonellik ve emekle hazırlanan projenin uygulanmasına başlanacak" dedi.

Gabrielli, gemiyi doğrultma operasyonuna başlamadan önce son kontrollerin yapıldığının altını çizerken, işlerin yolunda gitmemesi durumunda sorumluluğu üstleneceğini de ifade etti.

Costa Crociere şirketi teknik operasyonlar birimi mühendislerinden Franco Porcellachia da, "Her şey yolunda giderse operasyon 10-12 saat sürecek" diye konuştu.

Enkaz kaldırma operasyonunun başındaki isim olan mühendis Nick Sloane da Giglio Adası sakinlerinin kendilerini gayet iyi şekilde desteklediğini dile getirerek, bu 'parbuckling projesi' ile onlara yardım etme amacını taşıdıklarını söyledi.

Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları Gemide cesetleri bulunan iki kişinin operasyonun hangi aşamasında aranmaya başlanacağı sorusu üzerine Gabrielli, bu kişilerin bulunmasının gerek aileleri gerekse kendileri için öncelikli olduğunu belirtti.

Gabrielli, "Ne zamanki Titan ve Micoperi şirketlerinin yetkilileri, dikleştirme operasyonu tamamlanıp, gemideki durumun stabil ve güvenli olduğunu bildirecek, biz de o zaman aramalara başlayacağız. Ancak operasyon sırasında herhangi bir arama kurtarma çalışması olmayacak" ifadesini kullandı.

Costa Crociere şirketine ait 114 bin ton ağırlığındaki Costa Concordia kruvaziyeri, 4 bin 200 yolcu ve mürettebatıyla 13 Ocak 2012'de Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru akşam saatlerinde yola çıkmış, Toskana bölgesi sahillerinde bulunan Giglio Adası açıklarındaki kayalıklara çarpmıştı. 32 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, 2 kişi ise kayıp. Gemide bulunan 10 Türk yolcu kazadan yara almadan kurtulmuştu.

26 ülkeden 500 kişinin katıldığı ve toplam maliyeti 600 milyon Euro'yu bulacak olan enkaz kaldırma planı ile ilk olarak dik konuma getirilecek dev yolcu gemisinin, içindeki su boşaltılarak, tekrar yüzdürülmesi sağlanacak. Operasyonun bu yönüyle aksamadan gitmesi halinde gelecek bahar veya yaz aylarında geminin Piombino Limanı'na çekilmesi öngörülüyor.