İtalya’daki depremden 7 saat sonra 7 aylık bir bebek, 14 saat sonra da 11 yaşındaki kardeşi enkazdan sağ çıkartıldı

Esma Çakır / Roma, 22 Ağustos (DHA) - İtalya’nın Ischia Adası açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 olarak açıklandı.

7 aylık bir bebek yaklaşık 7 saat; 11 yaşındaki ağabeyi de 14 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı. 8 yaşındaki diğer kardeşin de enkazdan kurtarılma çalışmaları sürüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), ilk yaptığı açıklamada, pazartesi akşamı yerel saatle 20.57’de meydana gelen depremin 3,6 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurmuştu.

Ancak ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4, derinliği ise 5 kilometre olarak revize edildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, depremin merkez üssüne en yakın olan Casamicciola semtinde 6 evin çöktüğünü açıkladı.

Kurum, depremde 2 kişinin öldüğünü belirtirken, bunlardan birinin cansız bedeninin halen enkazdan çıkarılmayı beklediğini bildirdi.

ENKAZ ALTINDAKİ KARDEŞ İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR

Enkaz altında kalan 5 kişilik bir aileden de, anne-baba ve 7 aylık bebekleri, gece yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu sabaha karşı sağ olarak kurtarıldı.

Depremden 7 saat sonra enkazdan çıkarılan Isabella adlı bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ailenin, yataklarının altına sığınan dğer 2 çocuğunun, aralıksız süren enkazdan çıkarılma çalışmaları da sabaha kadar sürdü.

Yetkililer, 11 yaşındaki Mattias adlı çocuğun, güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 14 saat sonra enkazdan sağ alındığını duyurdu.

Mattias’ın 8 yaşındaki kardeşi Ciro’nun da sağ olduğu ve kurtarılmaya yakın olduğu belirtildi.

Bu arada, molozlarda açılan deliklerden uzatılan şişelerle çocuklara sabaha kadar su verildi.

Yaralanan 39 kişinin ise durumlarının ağır olmadığı açıklandı.

TURİSTLER ADAYI TERK EDİYOR

Rainews kanalı, yaklaşık 50 bin nüfuslu adada, tatil dönemi olması sebebiyle yerli ve yabancı turistlerle birlikte 200 bine yakın kişinin bulunduğunu aktardı.

Büyük korku yaşayan turistlerin, sabah saatlerinden itibaren adayı terk etmeye başladığı bildirildi.

Adanın Casamicciola semti, 1883 yılında 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, 2 binin üzerinde kişi ölmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtalya İtafiyesi’nin paylaştığı, 7 aylık bebeğin sağ çıkartılma anları.

- İtfaiye helikopterinin, depremin ertesi sabahı adanın üzerindeki uçuş görüntüleri.