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Spor

İtalya'daki deprem Pescara-Atalanta maçını durdurdu

İtalya Serie A'da oynanan karşılaşma yaklaşık 2 dakika durdu

27 Ekim 2016 12:28

İtalya Ligi'nde oynanan Pescara-Atalanta karşılaşması, meydana gelen deprem nedeniyle 2 dakika durdu, daha sonra devam etti.

İtalya'da meydana gelen deprem yeşil sahalara da korku saldı. İtalya'nın başkenti Roma'ya yakın merkezli meydana gelen deprem, İtalya Serie A'da oynanan Pescara – Atalanta maçında hissedildi.

 

Ağustos ayındaki depremde 300 kişi öldü

 

Depremin 5.5 şiddetinde olduğu açıklandı. Kısa süreli duran maç devam ederken maçı 1-0 konuk ekip Atalanta takımı kazandı.

İtalya'da birkaç saat arayla iki sarsıntının olduğu ve birinci sarsıntının 6.1 şiddetinde olduğu belirlendi.

Ağustos ayında İtalya'da meydana gelen depremde 300'e yakın insan yaşamını yitirmişt

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