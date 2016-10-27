İtalya'daki deprem Pescara-Atalanta maçını durdurdu

İtalya Ligi'nde oynanan Pescara-Atalanta karşılaşması, meydana gelen deprem nedeniyle 2 dakika durdu, daha sonra devam etti.

İtalya'da meydana gelen deprem yeşil sahalara da korku saldı. İtalya'nın başkenti Roma'ya yakın merkezli meydana gelen deprem, İtalya Serie A'da oynanan Pescara – Atalanta maçında hissedildi.

Ağustos ayındaki depremde 300 kişi öldü

Depremin 5.5 şiddetinde olduğu açıklandı. Kısa süreli duran maç devam ederken maçı 1-0 konuk ekip Atalanta takımı kazandı.



İtalya'da birkaç saat arayla iki sarsıntının olduğu ve birinci sarsıntının 6.1 şiddetinde olduğu belirlendi.

Ağustos ayında İtalya'da meydana gelen depremde 300'e yakın insan yaşamını yitirmişt