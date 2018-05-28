İtalya'da yeni hükümeti IMF Türkiye eski şefi Cottarelli kuruyor

İtalya'da, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bugün IMF Türkiye Masası eski şefi Carlo Cottarelli'ye hükümet kurma görevi verdi. Cottarelli, 2000'li yılların başında Türkiye masasını yönetmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Mattarella, Cottarelli'den bir teknokratlar hükümeti kurmasını istedi. Görevi kabul eden Cottarelli, seçimlerin gelecek yıl yapılacağını açıkladı. İtalya'da son aşamasına gelinen hükümet kurma çalışmaları, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın euro karşıtlığıyla bilinen ekonomi bakanı adayını veto etmesi üzerine dün çökmüştü. İktidara gelmek üzereyken Mattarella'nun vetosu ile karşılaşan 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri şoka uğradı. İki parti, Cumhurbaşkanının azledilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesini istiyor.

İtalyan basını ise devletin zirvesinde yaşanan gerilimi 'görülmemiş bir kriz' diye tanımlıyor.

İtalya anayasasına göre cumhurbaşkanının hükümet üyelerini veto etme hakkı bulunuyor.