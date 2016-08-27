İtalya’da yas



Amatrice, İtalya’nın en güzel kasabalarından biri olarak kabul ediliyordu. 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası taş üstünde taş kalmadı. Amatrice Belediye Başkanı Sergio Pirozzi, tek şansın kasabanın yeniden inşa edilmesi olduğunu düşünüyor.

Depremde hayatını kaybedenler devlet töreniyle toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı da bu son felaketin simgesi haline gelen Amatrice’ye bir helikopter yardımıyla ulaşabildi. Kasabada daha dün gece bir otel enkazından üç ceset daha çıkarıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Pirozzi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler takım elbiseler içindeydi. Ancak Amatrice Belediye Başkanı ise artık neredeyse var olmayan kasabasının adının yazılı olduğu bir sweatshirt giymişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, kurtarma ekiplerine hitaben “Yaptığınız her şey için teşekkürler” dedi.

Amatrice’de 224 kişi öldü

En az 284 kişinin hayatını kaybettiği depremde ölenlerin 224’ü Amatrice’den. Accumoli’de 11, Marken bölgesinde ise 49 kişi hayatını kaybetti. Apennin dağlık bölgesinde de binlerce insan evsiz kaldı.

Ascoli Piceno Katedrali’nde düzenlenecek devlet törenine Başbakan Matteo Renzi de bekleniyor. Cumartesi gün ayrıca ülkede bir günlük yas ilan edildi. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Köprü yıkılma tehlikesi altında

Amatrice’de önemli bir köprü de yıkılma tehlikesi altında. Belediye Başkanı Pirozzi, “köprü yıkılırsa, dış dünyaya artık bir bağlantı kalmayacağını” söyledi.

Pirozzi, “Bölge tamamen mahvoldu. Eski binaları kurtarma umudu yok” dedi.

Kasabanın tarihi simgelerinden bir olan kule de yıkılma tehlikesi altında. Başbakan Renzi, hızlı bir restorasyon sözü verdi. Ancak bölgedeki pek çok insan bunun nasıl olacağını soruyor.