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BBC Türkçe

İtalya'da Uber yasağı şimdilik kalktı

Ülkede telefon uygulaması ve internet üzerinden şoförlü özel araçla ulaşım servisi veren şirkete mahkeme tarafından "haksız rekabet" gerekçesiyle konan yasak geçici olarak kaldırıldı. Uber'in yasak kararına karşı yaptığı temyiz başvurusu 5 Mayıs'ta görüle

14 Nisan 2017 22:34

İtalya'da, telefon uygulaması ve internet üzerinden şoförlü özel araçla ulaşım servisi veren Uber'e mahkeme tarafından, ticari taksilere karşı haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 7 Nisan'da konan yasak kaldırıldı.

Başkent Roma'daki bir mahkemenin aldığı karar ile Uber'e 10 gün içinde İtalya'daki tüm servislerini ve reklam faaliyetlerini durdurması talimatı verilmişti.

Uber'in karara itirazı üzerine bugün yasak kaldırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uber'in yasak kararına karşı yaptığı temyiz başvurusu 5 Mayıs'ta görülecek.

Ancak bugünkü karar sayesinde geçen haftaki yasak kararı bu süre zarfında uygulamaya konulmayacak.

Uber'in açıklamasında yasağın, temyiz başvurusu değerlendirilene kadar geçici olarak kaldırıldığı vurgulandı.

Şirket, müşterilerinden ve yasak karşıtlarından bu süre zarfında kendilerine destek olmalarını istedi.

İtalyan Ulusal Tüketiciler Birliği Başkanı Massimiliano Dona, geçici olarak da olsa yasağın kaldırılmasını olumlu bulduğunu söyledi.

Dona, mahkemelerin "henüz akıllı cep telefonlarının icadından önce hazırlanan yasalara göre" karar vermek zorunda kaldığını vurguladı ve hükümeti bir an önce çağın gereklerine uygun yasal düzenlemeleri yapmaya çağırdı.

İktidardaki Demokrat Parti'den milletvekili Sergio Boccadutri de, "Yasağın kalkması tüketiciler için harika bir haber. Böylece Uber servisleri Pazar akşamından itibaren kapatılmak zorunda kalmayack. Fakat şimdi bu meselenin tartışmaya açılması gerekiyor. Politikanın üzerine düşen sorumluluğu alması gerekiyor" dedi.

İtalyan taksi şoförleri, "işlerini çalmakla" ve haksız rekabete yol açmakla suçladıkları Uber'i protesto için geçen ay 6 gün boyunca greve gitmişti.

Taksici sendikaları, şimdilik kaldırılmış olsa da, yasağın gelecek ayki duruşmada mahkeme tarafından yeniden yürürlüğe sokulmasını umduklarını açıkladı.

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