İtalya'da Türk gemisi battı



İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ravenna limanı açıklarında iki yük gemisinin çarpıştığı bildirildi. İtalyan haber ajansı Ansa’nın haberine göre çarpışmanın ardından Türk bandıralı yük gemisi battı.

İtalyan sahil güvenliğinden verilen bilgilere göre batan Türk bandıralı yük gemisi 11 kişilik mürettebat taşıyordu. Kayıp olan 3 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Diğer yük gemisinin ise Belize bandıralı olduğu kaydedildi. Kötü hava koşuları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.