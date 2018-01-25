İtalya'da tren kazası: En az üç ölü

İtalya'nınn kuzeyinde faaliyet gösteren Trenord şirketine ait bir tren Milano'ya 20 kilometre kala Pioltello Limito istasyonunda raydan çıktı.

İtalyan devletine bağlı demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato tarafından kazaya dair yapılan açıklamada başka bir detay verilmedi.

Kazada yaralanan 110 kişinin 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Trenord sözcüsü altı vagonlu trenin istasyona yaklaşırken normal hızında seyrettiğini açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki tren ulaşımında aksamalar olduğu duyuruldu. Olay yerinden gelen görüntülerde bazı vagonların devrildiği ve ağır hasar aldığı görülüyor.

Milano polisinin kazayla ilgili soruşturma açtığı ve makinistin sorgulandığı bildirildi.

DW/Reuters/dpa,SSB/CÖ

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