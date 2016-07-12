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Dünya
Deutsche Welle

İtalya'da tren kazası: 10 ölü

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde meydana gelen tren kazasında en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

12 Temmuz 2016 18:11


Güney İtalya'daki Puglia bölgesinde Bari kentine bağlı Corato ile Andria kasabaları arasındai iki tren kafa kafaya çarpıştı. İtalyan televizyonlarına yansıyan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiği ve devrilen vagonların altında kalan yolcular kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Kaza haberini alır almaz Milano'da yaptığı konuşmayı yarıda kesen İtalya Başbakanı Matteo Renzi, "Bu an gözyaşı dökme anı; kurbanları çıkartmak ve yaralılara yardım etmek için çalışmak zorundayız" dedi. İnceleme ekipleri, kazanın insan hatası nedeniyle gerçeklemiş olabileceğini dile getirdi.

2009 yılında da Toskana bölgesinde meydana gelen kazada en az 26 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada bir yük treni raydan çıkmış ve sıvı doğal gaz (LPG) dolu bir vagon patlamıştı. Kaza, son 20 yılın en büyük tren kazası olarak tarihe geçmişti.

BÖ/HS (dpa, AFP)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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