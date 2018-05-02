İtalya'da Tremiti Adaları'nda plastik yasağı

İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki Tremiti Adaları'nda çevre kirliliğini ve denizlerin plastik atıklarla dolmasını önlemek için plastik yasağı uygulanmaya başlandı.

Tremiti Belediyesi'nin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli kararına göre takım adalarda bundan böyle plastik tabak, bardak, çatal-kaşık-bıçak kullanımına izin verilmeyecek. Plastik tabak ve çatal-bıçak takımlarının yerine ancak geri dönüşümlü malzemeler kullanılabilecek. Yasağı delenlere 50-500 euro arası cezalar kesilecek.

Tremiti Adaları Belediye Başkanı Antonio Fentini, plastik yasağı kararnamesini imzalamasının ardından, bir sonraki aşamada da plastik su şişelerini ve polisitren (köpük) kapları yasaklamayı planladığını söyledi.

Yasak kararı, Greenpeace İtalya, Cenova Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Marche Politeknik Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, Tremiti Adaları çevresindeki sularda mikroplastik oranının yüksek olduğunun tespit edilmesinin ardından geldi.

Toplamda yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Tremiti Adaları, Gargano Milli Parkı'na dahil ve deniz rezervi olarak korunuyor.

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Tremiti Belediye Başkanı Fentini, plastik yasağı kararının gerekçesini "Denizimizin günbegün insanlar tarafından öldürüldüğüne tanık oluyoruz. Bunun için derhal bir şeyler yapmalıydık" diye anlattı.

Fentini, diğer adaları ve kıyı şeridindeki yerleşim yerlerini de benzer kararlar almaya davet ederek, "Hep birlikte gezegenimize iyilik yapmaya gayret edelim. Adaların ve denize kıyısı olan belediyelerin başkanlarını da aynı şeyi yapmaya çağırıyorum: Plastikten ve polisitrenden yapılan her şeyi yasaklayalım" dedi.

Belediye Başkanı, ada halkının da bu yasak kararından memnun olduğunu söyledi ve "Vatandaşlarım bu karardan mutlular, sokakta karşılaştığımızda bana 'Bravo, iyi yaptın' diyorlar" diye konuştu.

Tremiti Adaları'nın plastik yasağı kararının ardından çevre örgütlerinden de diğer adalara benzer adımlar atmaları çağrıları gelmeye başladı.