İtalya'da 'Tırmık' protestoları yayılıyor

İtalya'da kemer sıkma politikaları, artan işsizlik oranları gibi ekonomik gerekçeklerle başlayan protesto gösterileri hızla yayılıyor, Gösteriler, Sicilya'daki bir çiftçi hareketinden yola çıkarak ''Tırmık'' olarak adlandırılıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, gösterilerilere çok farklı ve zıt sayılan kesimlerden katılımlar var. Ayrıca hareketin belli bir liderinin olmaması da protestoları farklı kılıyor. Bu durum gösterilerin somut hedefinin anlaşılmasını da zorlaştırıyor. Gösterilerde öne çıkan slogan ise geleneksel siyasetçilere ''evinize gidin'' mesajı.

Euro, bankalar ve Avrupa karşıtı sloganların sık sık dile getirildiği protestolar hakkında İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, hareketin Avrupalı kurumlara karşı bir isyan dalgası başlatabileceğinden duydukları kaygıyı dile getirdi.

İtalya'da ekonomik kriz tedbirleri, hükümet ve AB kurumlarına karşı bir haftadır devam eden gösteriler gittikçe yayılıyor. Sicilya’dan Torino’ya kadar İtalya’nın büyük kentlerinde düzenlenen gösterilerin en büyük özelliği ise herhangi bir parti, örgüt ya da sendika tarafından organize edilmemiş olması.

Gençler arasında yüzde 40’ı aşan işsizlik oranları, yüksek vergiler ve gelir dengesizliği gibi ekonomik gerekçelerle sokağa dökülen göstericiler arasında çiftçiler, kamyon şoförleri, işsizler, öğrenciler, küçük işletme sahipleri gibi toplumun birçok kesimi yer alıyor.

“Tırmık” gösterileri normalde yan yana gelmesi güç olan “karşıt” grupları da bir araya getiriyor. En ateşli gösterilere sahne olan Torino’da kentin iki ezeli rakip takımı Torino ve Juventus fanatikleri bile gösterilerde aynı saflarda yer alıyor.

Polis kaskını çıkardı

İtalyan basınında bazı protestolar esnasında polisleri kasklarını çıkarmış halde göstericilerin önünde dururken gösteren fotoğrafların yayımlanması “polis de protestolara katıldı” şeklinde yorumlandı. Ancak Başbakan Enrico Letta bu yorumları yalanladı.

Protestoların belli bir örgütleyicisi olmadığı için hedefleri de net olarak açıklanamıyor. Ancak gösterilerde duyulan sloganlar başlıca hedeflerin hükümet, euro, bankalar ve vergi kuruluşları olduğunu gösteriyor. Göstericiler geleneksel siyasetçilere de “evinize gidin” mesajı veriyor.

Gösterilerin liderlerinden biri olarak öne çıkan çiftçi Danilo Calvani, “Milyonlarca kişiyiz ve her saat daha da büyüyoruz. Bu hükümet gitmek zorunda dedi.

Yahudi karşıtı sözlere tepki

Öte yandan gösteriler zaman zaman şiddet olaylarına da sahne oluyor. Torino’da polisle çatışan göstericilerin bazı mağaza sahiplerini de dükkanlarını kapatıp gösteriye katılmaları için tehdit ettiği haberleri geliyor. Bazı kentlerde protestolar ulaşımın aksamasına da yol açıyor.

Hareketin farklı kesimlerinin liderleri de aşırı sağcı ve ayrımcı sözleri nedeniyle tepki çekiyor. Hareketin sözcülerinden biri haline gelen Andrea Zunino, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada,“İtalya, Rothscilds gibi bankacıların kölesi oldu. Dünyanın en zengin 6 insanından 5’inin Yahudi olması çok enteresan” dedi.

Zunino’nun bu sözleri başta Yahudi cemaati olmak üzere birçok kesimden eleştiri topladı.

Aşırı sağcı siyasi hareket Casapound’un başkan yardımcısı da Roma’daki AB Komisyonu temsilciliğinin bayrağını söktüğü için gözaltına alındı.

Analistler gösterilerin "anarşik" bir yapıya sahip olduğu ve tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor.

İçişleri Bakanı Angelino Alfano da perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada gösterilerin ulusal ve Avrupalı kurumlara karşı bir isyan dalgası başlatma riski taşıdığını söyledi. Alfano hükümetin göstericilerle konuşmaya çalıştığını ancak birçok farklı grup ve lider olduğu için bunda başarılı olamadıklarını vurguladı.