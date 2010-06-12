İtalya'da telekulak krizi

T24 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, adli amaçlı dinlemeleri zorlaştıran ve telekulak dökümlerinin medyada yayınlanmasını yasaklayan kanunu meclisten geçirdi. Yargıçlar ve muhalif basın tepki gösterdi.



İtalya’da Başbakan Silvio Berlusconi, ‘Ağız tıkacı yasası’ olarak bilinen ve adli amaçlı dinlemeleri zorlaştırıp telekulak dökümlerinin medyada yayınlanmasını yasaklayan kanunu meclisten geçirdi. Kanun, muhalefetin engelleme çabalarına rağmen önceki gün Senato’da 25’e karşı 164 oyla kabul edildi.





Yolsuzluklar perdelenecek



Berlusconi, tasarının özel hayatı korumayı amaçladığını savunuyor. Başbakan’ın en çok hedef aldığı kurumlar olan yargı ve muhalif medya ise hükümetin bu yasayla yolsuzlukları gizli tutmaya çalıştığı görüşünde. La Repubblica Gazetesi dün birinci sayfasını boş bırakıp, sadece “Yasa toplumun haber alma hakkını yasaklıyor” notunu iliştirdi. Corriere della Sera ise, “Adaletin kara günü” manşetini attı. İtalya Gazeteciler Birliği yasayı protesto etmek için 9 Temmuz’da ulusal greve gidecek. Yargıçlar da grev planlıyor.





Tutanaklar yayınlanamayacak



* Soruşturma veya yargı aşamasındaki davaların tutanakları medyada yayınlanamayacak.



* Adli yetkililerin dinleme yoluyla elde ettiği bilgileri yayınlayan medya kuruluşlarına para, genel yayın yönetmenlerine 3 yıl hapis cezası verilecek.



* Tüm dinlemeler ancak ciddi bir delil varsa yapılabilecek. Milletvekilleri ve rahipler ise sadece özel izinle dinlenebilecek.







