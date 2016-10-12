İtalya'da Suudi Arabistan'a silah satışına soruşturma

İtalya'da, insan haklarını ihlâl eden ve uluslararası onay olmaksızın savaş durumunda olan ülkelere silah ihracatının yasak olmasına rağmen Suudi Arabistan'a silah satılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katolik Kilisesi'ne bağlı Avvenire gazetesinin haberine göre, Alman Rwm şirketinin İtalya'da ürettiği silah ve bombalar yıllardır Suudi Arabistan'a satılıyor.

Avvenire'nin haberinde, Sardinya Adası'nda üretilen silahların bir kısmının Azerbaycan'a ait bir kargo uçağıyla taşındığı da belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmalarda aktif olarak taraf olması nedeniyle söz konusu silah ticaretinin İtalyan yasalarına aykırı olduğu iddia ediliyor.

Üretici şirket Alman olsa da, silahların İtalya'da üretiliyor olması nedeniyle Avvenire'nin haberleri ve Silahsızlanma Ağı örgütünün şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Rwm şirketinin İtalya'daki kayıtlı merkezinin Brescia'da bulunması nedeniyle, Brescia Savcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya'da askeri malzeme ithalatı, ihracatı ve taşınmasını düzenleyen yasalar, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası kuruluşların onayı dışında silahlı çatışma ve savaş içinde bulunan ülkelere silah satışını yasaklıyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün geçen Şubat ayında yaptığı açıklamaya göre İtalya Ocak- Kasım 2015 arasında Suudi Arabistan'a 39,7 milyon dolar değerinde silah, mühimmat ve yedek parça ithalatı gerçekleştirdi.

Yemen'de son olarak geçen Cumartesi günü Sana'da bir cenaze törenine düzenlenen saldırıda en az 140 kişinin ölmesi ve 500 kişinin yaralanmasının ardından İtalyan siyasetçilerden de Savunma Bakanlığı'na silah satışlarına açıklık getirilmesi çağrısı yapıldı.

Sol kanattaki Possibile (Mümkün) partisi lideri Giuseppe Civati, İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti'nin geçen hafta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunduğunu da hatırlatarak, "Ülkemiz savaşa karşı çıkmalı ve uluslararası hukuka aykırı şekilde sivillere karşı yapılan askeri eylemlerin ortak sorumlusu haline gelmemelidir. Bakan Pinotti, Suudi hükümeti ve askeri liderleriyle görüşmelerinin sonuçlarını açıklamalıdır" dedi.

Meclisteki sol partileri bir araya getiren İtalyan Solu (Sinistra Italiana) grubundan Stefano Fassina da Savunma Bakanı Pinotti'yi parlamentoda bu konudaki soruları yanıtlamaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü de, Savunma Bakanı'nın Suudi Arabistan'da askeri anlaşmalarla ilgili görüşmeler yaptığı iddialarını yanıtlaması çağrısı yaptı.

Bakan Pinotti ise gazetecilerin sorularına yanıt verirken "Silah ticareti Savunma Bakanı'nın görev alanında değildir, bu Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir meseledir" dedi.