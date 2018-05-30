İtalya'da siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Temmuz'da erken seçim kararı alabilir

İtalya'da geçici hükümeti kurmak üzere görevlendirilen Carlo Cottarelli'nin siyasi partilerden destek alamadığı ve ülkenin Temmuz ayı içinde yeniden seçime gidebileceği belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bazı kaynaklar erken seçimin 29 Temmuz tarihinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Ülkede 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından bir türlü siyasi bir hükümet kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, erken seçimlere gidilene kadar bir "tarafsız hükümet" kurulması kararı vermiş, tanınmış ekonomist Carlo Cottarelli'yi görevlendirmişti.

Ancak ülke medyasındaki haberlerde Cottarelli'nin geçici hükümet için dahi, görüştüğü büyük siyasi partilerden destek alamadığı bildiriliyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde de Çarşamba günü bir kez daha Cottarelli ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi krizin aşılması için Temmuz ayında seçim kararı alabileceği belirtiliyor.

Ülkede yaklaşık 2.5 aydır devam eden hükümet kurma çalışmaları 5 Yıldız Hareketi ve Lig partileri ile cumhurbaşkanı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başarısız olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mattarella "euro karşıtı" olduğu gerekçesiyle koalisyonun Ekonomi Bakanı adayı Paolo Savona ismini veto etmiş, hükümeti kurma hazırlığındaki partiler bunun üzerine görüşmelerde çekilmişti.

BBC'nin Roma muhabiri James Reynolds, olası bir erken seçim kararı durumunda Avrupa Birliği'ni eleştiren partilerin bu seçimden güçlenerek çıkmasının beklendiğini bildiriyor.

Reynolds ülkedeki diğer partilerin de yeni bir seçime gidilmesi konusunda istekli olduğunu aktarıyor.

Merkez solda yer alan Demokrat Parti'nin milletvekili Andrea Marcucci de "Bir an önce hatta Temmuz ayı içinde seçime gitmek en iyisi" açıklamasını yaptı.

Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da ekonomi tam olarak toparlanabilmiş değil.

AB ve küresel piyasalar uzun zamandır endişeli bir şekilde ülkenin büyük borç yükünü nasıl azaltabileceği sorusuna yanıt arıyor.

2010-2011'de yaşanan Euro krizi bir şekilde atlatılsa da sorunlar tam olarak çözülmedi.

Bu yıl düzenlenen seçimlerde Euro Bölgesi karşıtı ve AB'ye şüpheyle bakan popülist Beş Yıldız ile Lig siyasi hareketlerinin sandıktan galibiyetle çıkması, ülkenin yöneldiği siyasi rota konusunda endişeleri artırdı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın popülistlerin maliye bakanı olarak seçtiği Prof. Paolo Savona'yı veto etmesi, Euro üzerindeki gerilimin artmasına yol açtı.

81 yaşındaki Paolo Savona, İtalya'nın eurodan çıkması için bir plan geliştirmişti.