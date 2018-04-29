İtalya'da sinema sektöründen 124 kadından cinsel tacize karşı manifesto

İtalya'da sinema sektöründe çalışan 124 kadın bir manifesto yayımlayarak cinsel tacizin bir sistem sorunu olduğunu vurguladı ve "kadınlar ve erkekler arasındaki yeni dengeyi yansıtan bir toplum için birleşme" çağrısı yaptı.

İlk olarak La Repubblica gazetesinin internet sitesinden yayımlanan "Ortak muhalefet" başlıklı manifestoda, Ambra Angiolini, Isabella Ferrari, Valeria Golino, Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher gibi uluslararası şöhrete sahip aktrislerin yanı sıra kamera arkasında çalışan kadınların da imzası bulunuyor.

Manifesto, "Gösteri dünyasındaki kadınlardan tüm kadınlara: Çalışma alanlarının yenilenmesi ve kadınlarla erkekler arasında yeni bir dengeyi yansıtan bir toplum için birleşelim" seslenişiyle açılıyor.

ABD'deki Weinstein vakasından bu yana çok sayıda ülkede özellikle sinema sektöründeki kadınların "sıradan ve bir o kadar da kan dondurucu gerçekleri ifşa ettiği" hatırlatılıyor ve şöyle devam ediliyor:

"Bu metin, İtalya'da konuşma cesareti gösteren ve bu yüzden saldırıya uğrayan kadınlarla dayanışma eylemidir. Sizlere teşekkür ediyoruz, çünkü biliyoruz ki söyledikleriniz doğru, bunu biliyoruz çünkü biz de farklı şekillerde de olsa benzer şeyleri yaşadık. Sizi destekliyoruz ve gelecekte de yaşadıklarını anlatacak olanları destekleyeceğiz."

İmzacılar, kadınların iş yerlerinde "Ya alışırsın ya da sistemden atılırsın" mesajıyla haksızlıkları ve tacizi sineye çekmeleri için bastırıldığını söylüyor.

Metinde, "cinsel tacizin bir bireyin patolojik sorunundan değil sistemden kaynakladığına" dikkat çekmenin bu kültürün itibarının azaltabileceği de vurgulanıyor. Bu yüzden de "Biz tek bir tacizci bireye işaret etmiyoruz. Biz tüm sisteme karşı çıkıyoruz" deniliyor.

Manifesto, "Artık korkmayı bıraktığımız bir zamandayız" sözleriyle noktalanıyor.

La Repubblica'nın ardından diğer gazetelerin de yayımladığı manifesto eleştirilere de neden oldu.

Amerikan New Yorker dergisine konuşarak Harvey Weinstein'ın kendisini taciz ettiğini açıklayan isimlerden biri olan, aktris ve yönetmen Asia Argento manifestoyu "vicdan temizleme çabası" diye yorumladı. Asia Argento, 20 yıl kadar önce Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiğini söylediğinde İtalya'da bazı kesimlerin eleştirilerine hedef olmuştu. Sağcı Libero gazetesi, Argento'yu suçlayan yazılara yer vermiş, Argento ise gazeteye dava açmıştı.

Bu süreçte destek görmediğini söyleyen Asia Argento, 124 kadının manifestosuyla ilgili olarak da "Her şeyi o kadar yumuşatmışlar ki ne dedikleri bile anlaşılmıyor. Bizi (taciz vakalarını ifşa eden kadınları) sessizlikle karşıladıkları için vicdanlarını temizlemeye çalışıyorlar" dedi.

Argento, bu manifestoyu imzalayan kadınların kendisine bir kez bile destek mesajı vermediğini, hatta karşılaştıklarında yüzlerini çevirdiklerini de söyledi.