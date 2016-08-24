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Deutsche Welle

İtalya'da şiddetli deprem

İtalya'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. 6,2 şiddetindeki yer sarsıntısında birçok yerleşim merkezi ağır hasar gördü.

24 Ağustos 2016 12:30


İtalya'nın orta kesimlerindeki Perugia ilinde meydana gelen depremde en az 10 kişi öldü. Enkaz altında daha fazla depremzedenin bulunabileceği açıklandı. Yer sarsıntısının merkez üssü çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan binaların ağır hasar gördüğü, tatil beldesi Amatrice'deki binaların yarısının yıkıldığı belirtiliyor.

Pescara del Tronto'da bir çift yıkılan evlerinin enkazında can verdi. Accummoli'de 2 kişinin öldüğü ve büyük bölümü yerle bir olan köyde üç kişinin enkaz altında kaldığı açıklandı.

Merkez üssü Perugia ilinin Norcia beldesinde tespit edilen 6,2 büyüklüğündeki deprem 150 kilometre uzaklıktaki başkent Roma'da da hissedildi. Yer sarsıntısını çok sayıda şiddetli artçı deprem izledi.

Heyelan ve köprülerin yıkılması nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen afet bölgesinde yardım ve hasar tespit çalışmaları zorlukla ilerliyor. Evleri yıkılan depremzedelerin köy meydanlarında toplanarak yardım ulaşmasını bekledikleri bildiriliyor.

2009 yılında İtalya'nın orta kesimlerindeki L'Aquilla beldesinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem 300'ün üzerinde can kaybına ve tarihi binaların ağır hasar görmesine yol açmıştı.

Amerikan deprem kontrol merkezi USGS afet bölgesi için kırmızı alarm verdi. Kırmızı alarm depremin yüksek sayıda can kaybı ve maddi hasara yol açmış olabileceği anlamına geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PerugiaAmatriceTrontoNorciaRomaUSGSDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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