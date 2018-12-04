İtalya'da Sicilya Mafyası'na operasyon: 'Baba' dahil 46 kişi gözaltında

Övgü Pınar

Roma

İtalya'nın Sicilya adası merkezli Cosa Nostra mafyasının 80 yaşındaki yeni "babası" Settimo Mineo'nun da aralarında olduğu 46 kişi, bu sabah yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.

Settimo Mineo'nun, Kasım 2017'de hapisteyken ölen "babaların babası" Toto Riina'nın yerine, geçen Mayıs ayında seçildiği belirtiliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre Cosa Nostra'nın "cupola" (kubbe) olarak bilinen lider kadrosu, Riina'nın ölümünün ardından yıllar sonra ilk kez geçen 29 Mayıs'ta toplanarak Mineo'yu liderliğe seçti.

Palermolu mafya klanlarının liderleri, 1993'ten bu yana ilk kez böyle bir "kubbe" toplantısı yaptı.

Cosa Nostra'nın bu toplantıda lider kadrosunu yeniden yapılandırdığı belirtiliyor.

Bugün gözaltına alınan şüpheliler, mafya örgütlenmesine dahil olmak, haraç, ateşli silah yasasına muhalefet, gasp, kundaklama ve diğer bazı başka suçlamalarla itham ediliyor.





Telefon dinlemesine takıldılar

İtalyan güvenlik güçlerinin "Cupola 2.0" adını verdiği operasyon, lider kadrosunda ve bugün gözaltına alınan isimler arasında yer alan Francesco Colletti'nin telefonlarının dinlenmesiyle sonuca varabildi.

Colletti'nin dinlemeye takılan bir telefon görüşmesinde, 29 Mayıs zirvesinden ve yeni baba Mineo'dan da bahsettiği, yeni lider kadrosu için "Çok güzel insanlar" dediği belirtiliyor.

80 yaşındaki Mineo, "resmi iş" olarak Palermo'da bir kuyumcu dükkanı işletiyordu.

1982'de bir pusuda kendisi ölümden kurtulan ancak bir kardeşini kaybeden Mineo'nun bir diğer kardeşi de bu olaydan birkaç ay önce suikasta uğramıştı.

Geçmişte mafya bağlantılı suçlardan hapse de giren Mineo, tutukluluk döneminde yargıyla iş birliğine yanaşmamasıyla da biliniyor.

Settimo Mineo'nun "denge ve diplomasi" yetenekleri sayesinde Cosa Nostra'nın zirvesine ulaşmayı başardığı belirtiliyor.

Cosa Nostra'ya yapılan bugünkü operasyon İtalyan hükümeti tarafından "mafyaya en ağır darbelerden biri" olarak nitelendi. Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, "Bu 46 gözaltı, özellikle de Settimo Mineo'nun gözaltına alınması, devletin mafyaya vurduğu en ağır darbelerden biri… Artık İtalya'da bu ayaktakımına yer yok" dedi.