İtalya'da 'şeytan çıkarma uzmanı' eksikliği acil seviyeye ulaştı

İtalya'da şeytan çıkarma taleplerinin rekor seviyeye ulaşması ve yeterli "şeytan çıkarma uzmanı" bulunmaması nedeniyle Vatikan'a bağlı üniversitelerin "şeytan çıkarma" kursları düzenlemesi çağrısı yapıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre son bir yılda şeytan çıkarma talebinde bulunan İtalyanların sayısı 500.000'e ulaştı.

Katolik Kilisesi'ne bağlı yaklaşık 220 piskoposluk bölgesinin çoğunun, birer rahibi "şeytan çıkarmayla" görevlendirdiği ancak bu görevlilerin talebi karşılamaya yetmediği belirtiliyor.

Vatikan tarafından onaylı Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği ile İtalyan Katolik Psikolog ve Psikiyatrlar Derneği'nin verilerine göre, şeytan çıkarma talebinde bulunanların yüzde 65'i eğitim seviyesi düşük ya da orta derecede olan ve ülkenin nispeten fakir orta ve güney bölgelerinde yaşayan kadınlardan oluşuyor.

"Şeytan tarafından ele geçirildiğini" düşünenlerin yüzde 20'sini ise 18 yaşın altındakiler oluşturuyor.

16 Eylül'de hayatını kaybeden, Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği'nin kurucusu ve dünyanın en tanınmış "şeytan çıkarma uzmanlarından" Peder Gabriele Amorth, "şeytan tarafından ele geçirildiğini iddia eden herkese inanılması gerektiğini, bu kişilerin büyük kısmının ağır psikolojik sorunları olduğunu" söylüyordu.

Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği'nin psikolojik danışmanı Psikiyatr Valter Cascioli de, "doğa üstü sorunlara sahip olduğunu söyleyenlerin yalnızca yüzde 11'inin gerçekten bir şeytan çıkarma uzmanına ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

La Stampa gazetesine konuşan Cascioli, yine de "şeytani güçlerin musallat olmasıyla" ilgili vakaların gittikçe arttığını ve yetkili uzman eksikliği nedeniyle bir "acil durum" yaşandığını belirtti.

Cascioli, şeytan çıkarmaya ihtiyaç duyanların sayısının artmasının sebeplerinden birinin de "ezoterik, doğaüstü ve satanist ritüellere yönelen insan sayısının artması" olduğunu öne sürdü.

Şeytan çıkarma konusunda din adamları ile bilim adamlarının birlikte çalışması gerektiğini belirten Cascioli, bu amaçla Vatikan'a bağlı üniversitelerde formasyon kursları açılması çağrısı yaptı.