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BBC Türkçe

İtalya'da seçimler öncesi sahte haberle mücadelede polis devrede

Siber suçlarla mücadele polisinin internet sitesine bir ihbar butonu konuldu ve sahte olabileceği düşünülen haberlerin ihbar edilmesini öngören bir kampanya başlatıldı. Ancak sahte haberle mücadelenin polisin işi olmaması gerektiğini söyleyenler de var.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde, sahte haberlerle mücadele için bir "vatandaş ihbar sistemi" kuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla başlatılan kampanyada halktan, sahte olabileceğini düşündükleri haberleri ihbar etmeleri isteniyor. Siber suçlarla mücadeleden sorumlu polis biriminin internet sitesine bu iş için bir ihbar butonu konuldu.

Gelecek ihbarları takip etmek için de özel bir ekip kuruldu. Ekip, siber suçlarla mücadele için geliştirilen yazılımlarla şikayete konu olan haberlerin kaynağını ve haberlerdeki bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemeye çalışacak.

İçişleri Bakanlığı'nın hafta içinde yayımladığı "2018 genel seçim kampanyası süresince internette sahte haberlerin yayılmasıyla mücadele amaçlı çalışma protokolü" başlıklı kampanya tepkilere de neden oldu.

Bu yeni uygulamayı, sistemin siyasi amaçla kullanılabileceği ve sahte haberlerle mücadelenin polisin değil, gazetecilerin işi olduğu gerekçesiyle eleştirilenler de var.

İçişleri Bakanı Marco Minniti, sistemin seçim kampanyasına müdahale amacıyla kullanılmayacağını ve "tamamen şeffaf" olacağını söylese de bazı gazeteler ve sosyal medyadaki yorumlarda sistem "devlet sansürü" ve "kabus" gibi ifadelerle eleştiriliyor.

butac.it

Coltelli, "Polisin neyin doğru neyin sahte olduğunu nasıl tespit edeceğini bilmiyoruz. Siyasete karışmayacaklarını söylüyorlar ama sahte haberlerin çoğu siyasi haberler" dedi.

Sahte haberlerle mücadele için uygun yöntemin "gazetecilerin kaynaklarını kontrol etmesi" olduğunu söyleyen Coltelli, "İlk adım bu olmalı, çünkü sahte haberler yalnızca sosyal ağlarda değil gazetelerde de yer alıyor" diye konuştu.

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