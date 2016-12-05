İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre Renzi ağır yenilgi aldı

İtalya'da anayasanın yaklaşık üçte birinin değiştirilmesini öngören reform paketinin oylandığı referandumda sandıklar kapandı.

Sandık çıkış anketleri "hayır" oylarının açık ara önde olduğunu gösteriyor.

Referandumu kaybederse istifa edeceğini açıklayan Başbakan Matteo Renzi, sandıkların kapanmasına yaklaşık 2 saat kala, geceyarısı başbakanlıkta basına açıklama yapacağını duyurdu. "Hayır" sonucu kesinleşirse Renzi'nin istifasını açıklaması bekleniyor.

Katılım oranının yaklaşık yüzde 69 olduğu referandumda yapılan sandık çıkış anketleri "evet" oylarının yüzde 39-46, "hayır" oylarınınsa yüzde 54-61 arasında değiştiğini gösteriyor.

Referandum, 1948 tarihli anayasanın 139 maddesinden 47'sinin değiştirilmesi için yapılmıştı.

Değişiklik önerilerinin en önemlileri arasında, parlamentonun üst kanadı Senato'nun yetkilerinin azaltılması yer alıyordu.

Senatör sayısının da 315'ten 100'e indirilmesi planlanıyordu.

Önerilen reformlar arasında yerel yönetimlerin bazı yetkilerinin merkezi hükümete devredilmesi de bulunuyordu.

Başbakan Matteo Renzi yönetimi, 70 yılda 63 hükümet değiştiren İtalya'da siyasi istikrar için reformların şart olduğunu ve bu değişikliklerle 500 milyon euro tasarruf sağlanacağını savunuyordu.

Muhalefetse, Senato'nun yetkilerinin elinden alınmasıyla bir kontrol mekanizmasının devreden çıkarılmış olacağı ve merkezi hükümetin eline aşırı güç verileceği gerekçesiyle reformlara karşı çıkıyordu.

Renzi, referandumda "hayır" kararı çıkması halinde istifa edeceğini söyleyerek kendi siyasi geleceğini oylamanın sonucuna bağladı.

"Hayır" sonucunun kesinleşmesi halinde Renzi'nin Cumhurbaşkanı'na istifasını sunması bekleniyor.

Bu durumda Sergio Mattarella'nın istifayı kabul etmeme, hükümet kurma görevini iktidardaki Demokratik Parti'den başka bir isme verme, bir teknokratlar hükümeti kurulması kararı alma ya da erken seçime gidilmesini isteme ihtimali bulunuyor.

Olası bir siyasi istikrarsızlığın ekonomiye de yansımasından ve tüm euro bölgesini etkileyecek yeni bir krize yol açmasından korkuluyor.

Sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının hemen ardından euronun % 0.6 değer kaybettiği belirtiliyor.

Renzi'nin mağlubiyeti, sistem karşıtı ve popülist hareketlerin yeni bir zaferi olarak da değerlendiriliyor.