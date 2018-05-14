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Spor

İtalya'da şampiyon Juventus 

Roma - Juventus: 0 - 0 İSTANBUL,(DHA) İtalya Serie A'nın 37'nci haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Juventus ile 0-0 berabere kaldı

14 Mayıs 2018 02:44

Roma - Juventus: 0 - 0

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A\'nın 37\'nci haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder\'in formasını giydiği Roma sahasında Juventus ile 0-0 berabere kaldı. Juventus bu sonuçla en yakın rakibi Napoli\'nin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. 
İtalya Serie A\'da Roma sahasında Juventus ile golsüz berabere kaldı. Olimpiyat Stadı\'nda oynanan mücadelede Milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11\'de başlarken 81 dakikada sahada kaldı. Cengiz, 81\'inci dakikada yerini Patrik  Schick\'e bıraktı. Ev sahibi ekipte Nainggolan 68\'inci dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Roma puanını 74\'e yükseltirken, puanını 92\'ye yükselten Juventus ise şampiyonluğunu ilan etti.

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