İtalya'da sağlık ve eğitim emekçileri greve gitti

İtalya’da, sendikalar birliğinin çağrısıyla sağlık ve eğitim alanları başka olmak üzere emekçiler bugün grev yapıp, meydanlara indi. Bir süredir kendi talepleriyle meydanlarda olan öğrenciler de okullarını boykot edip gösterilere katılarak işçilere destek verdi.

İşçi sendikalarının çağrısıyla işçiler bugün greve giderken başkent Roma'nın ünlü Repubblica ile San Giovanni meydanları arasında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, hükümetin ve Avrupa Birliği'nin izlediği ekonomi politikaları protesto edildi. "Kemer sıkmaya dur" sloganı altında birleşen protestocular, sağlık ve eğitim alanı, işçilerin maaşları gibi alanlarda kesintiler yapılmamasını ve yeni vergiler konulmamasını talep etti. Yürüyüşe bir grup göçmenin de katıldığı gözlendi.

Eğitim, sağlık ve özellikle ulaşım alanındaki grevler nedeniyle ülke genelindeki pek çok kentte, Roma'da olduğu gibi günlük hayat etkilendi.

Hemşirelik okulunda öğretmen bir protestocu, ülkeyi idare edenlere seslenerek, "Hükümetten, belediye başkanımızdan idarecilerden bize istikrar ve gelecek vermelerini istiyoruz. Çünkü böyle giderse özellikle gençler için güzel bir gelecek olmayacak. Yardım talep ediyoruz. Bize el verin diyoruz çünkü krizdeyiz. Kriz var. Kaynak var. Okullar, eğitim ve sağlık temel servis alanlarıdır, bunların önceliği olmalı" diye konuştu.

Bir başka öğretmen Bruno da mevcut hükümetin de önceki hükümetlerin izlediği yolu takip ettiğini belirterek, "Ne yapıyor? Sözleşmeleri bloke ediyor, maaşlarda kesinti yapmayı sürdürüyor. Çalışanların üstüne vergiler getirmeye devam ediyor. Bunlar bizim için kabul edilmez. Biz, eğitim ve sağlığın bir kamu hizmeti olarak kalmasını istiyoruz ama bunlar özelleştirilimeye devam ediyor" dedi.

Hızlı tren protestosu öncesi 5 gözaltı

Roma'da bugün Sendikalar Birliği'nin yaptığı eylem dışında yarın yapılacak "Hızlı trene hayır (no tav)" eylemini provoke etmek istediği tespit edilen "Kara blok" üyesi 5 Fransızın gözaltına alındığı bildirildi.

Başkent Roma'da Sendikalar Birliğinin bugünkü grevi ve yürüyüşü ile bu akşam İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanacak AS Roma-Napoli maçı ve yarın yapılacak geniş kapsamlı "Torino-Lyon arasında yüksek hızlı trene hayır (No Tav)" protestosu sebebiyle 4 bin güvenlik mensubu görevlendirilmiş durumda.