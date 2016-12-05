İtalya'da referandum banka hisselerini vurdu

İtalya'da seçmenin Başbakan Matteo Renzi'nin yetkilerini artıracak olan anayasa değişikliği teklifine "Hayır" demesinin ardından piyasalardaki en net tepki İtalyan bankalarında gözleniyor.

İtalyan bankacılık endeksi güne yüzde 4'ün üzerinde kayıpla başladı. Böylece endeksin yılbaşından bu yana kaybı yüzde 50'nin üzerine çıktı ve dünyanın en çok değer kaybeden bankacılık endeksi haline geldi.

En sert satış dalgası ise dünyanın en eski bankası olarak kabul edilen Monte dei Paschi di Siena hisselerinde yaşanıyor. Bankanın hisseleri bugün yüzde 7 düştü.

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Türkiye'de Yapı Kredi Bankası'nın da hissedarlarından olan Unicredit ise yüzde 5'e yakın değer kaybı yaşıyor.

Geri ödenmeyen krediler nedeniyle zorda olan İtalyan bankaları, Başbakan Matteo Renzi'den kurtarma paketi bekliyordu.

Renzi hükümetinin de yıl sonuna kadar bankalara 5 milyar Euro likidite enjekte etme planı üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Ancak Renzi'nin referandum sonucunun ardından istifa edeceğini açıklaması, İtalyan bankaları için hazırlanan kurtarma paketi çalışmalarını da tehlikeye atmış durumda.

Referandum sonuçlarının netleşmesiyle Euro, Asya piyasalarında ABD Doları karşısında sert değer kaybı yaşadı.

Yüzde 1,4 gerileyen Euro/Dolar paritesi 1,0505'e kadar gerileyerek Mart 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Ancak parite daha sonra tekrar yükselişe geçti ve Avrupa piyasaları açıldığında kayıplarının büyük kısmını telafi etti.

Milano Borsası'nda da kayıplar kısa süreli oldu ve gösterge endeks FTSE MIB kısa sürede toparlanarak artıya geçti.

Piyasa uzmanları, yatırımcıların İtalya'da erken seçime gidilmeyeceği beklentisiyle alıma geçtiğini ifade ediyor.