İtalya'da polis kaskı öpmek, kışkırtıcı eylem sayılacak

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen bir protesto gösterisinde 8 kişinin yaralanmasının ardından, güvenlik güçlerine "polis kaskı öpmenin kışkırtıcı eylem sayılması" gibi yeni kurallar getiriliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre,Terni kentinde yer alan Ast çelik fabrikası çalışanları, işten çıkarma planlarını protesto etmek amacıyla 29 Ekim’de başkent Roma’da bir gösteri düzenlemiş ve polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Polisin coplarla müdahale ettiği olayda 5 gösterici ve 3 polis yaralanmıştı.

Olaylı gösterinin ardından polisin gereksiz yere cop kullanarak şiddet eylemlerini kışkırttığı iddia edilmişti. Güvenlik güçlerinin müdahalesini savunan İçişleri Bakanı Angelino Alfano hakkında da, muhalefet partileri tarafından güvensizlik oylaması önergesi verilmişti.

Alfano hakkında Temsilciler Meclisi’nde yapılan güvensizlik oylaması 367’ye karşı 125 oyla reddedildi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kamu Güvenliği Dairesi de, polisin gösterilerdeki müdahale yetkisine yeni sınırlar getiren bir angajman kuralları taslağını sendikalara sundu.

Taslağa göre, polisin ancak “mutlak gereklilik, uygunluk ve orantısallık” söz konusu ise güç kullanmaya başvurması öngörülüyor.

Polisle göstericiler arasında en az 15 metre mesafe bırakılacağı da belirtilirken, bu kuralın ihlal edilmesinin bile güvenlik güçlerinin “otomatikman reaksiyon vermesine neden olmayacağı” vurgulanıyor. Müdahale kararının ancak polis müdürü tarafından ve her türlü diyalog yolu denendikten sonra alınabileceği kaydediliyor.

Göz yaşartıcı gaz kullanımı

Göz yaşartıcı gazların ise “şiddet içeren davranış ve ciddi hasar” durumlarında kullanılması öngörülüyor. Kamu düzeninin ve halkın güvenliğinin tehlikeye girmesi ya da “otoritenin saygınlığına” saldırıda bulunulması halinde, yine polis müdürünün kararıyla göz yaşartıcı gaz kullanımına izin veriliyor.

Taslakta ayrıca oturma eylemi, insan zinciri, yol kapama ve “polis memurlarının kaskını öpmek” gibi eylemler de “kışkırtıcı” olarak değerlendiriliyor.

Yeni kuralların, protesto eylemlerinde görev yapan polis memurlarını “temel insan haklarına uygun hareket etmeye yönlendirme” amacı taşıdığı belirtiliyor.

Ancak polis memurları sendikası Sap, taslağı detaylı olarak inceleyip değerlendireceklerini belirtirken ilk izlenimlerinin “olumlu olmadığını” açıkladı.