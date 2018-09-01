İtalya'da pole pozisyonu Raikkonen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 38 yaşındaki Fin pilot Raikkonen, 1.19.119'luk zamanlamasıyla Formula 1 tarihinin en hızlı turunu attı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Raikkonen'in takım arkadaşı Alman Sebastian Vettel, 1.19.280'lik derecesiyle ikinciliği elde ederken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 1.19.294 ile en iyi üçüncü zamana imza attı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.