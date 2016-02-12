İtalya'da pedofili operasyonu; papaz, polis ve antrenör gözaltında

Kuzeydeki Lombardiya ve Emilia-Romagna bölgelerinde dün yapılan operasyonda, Solza kasabasının papazı Don Diego Rota, 18 yaşın altındaki çocuklarla para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla ev hapsine alındı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Don Diego Rota'nın yanı sıra bir polis memuru ile Acos Treviglio adlı yerel futbol takımının antrenörü de bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ağustos 2015'te başlatılan soruşturmada, 16-17 yaşlarındaki 3 İtalyan ile bir Ukraynalı gencin sosyal medya aracılığıyla iletişim kurdukları bu 11 kişiyle para ya da hediyeler karşılığında cinsel ilişki kurdukları iddia ediliyor.

Zanlıların sosyal medya üzerinden anlaştığı çocuklarla alışveriş merkezlerinin otoparklarında ya da kendi evlerinde buluştukları belirtiliyor.

Solza kasabasının yer aldığı Bergamo vilayeti piskoposluğundan yapılan açıklamada "Don Rota'ya yönelik ağır suçlamalar hem piskoposumuz hem de cemaatimizde hayret, dehşet ve üzüntüye yol açmıştır. Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" denildi.

Papaz Don Rota'nın da pedofili suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında bulunması, Katolik Kilisesi içindeki taciz vakalarını yeniden gündeme getirdi.

Katolik Kilisesi'nde görevli din adamlarına yönelik pedofili suçlamaları ilk olarak 1980'lerde ABD ve Kanada'da ortaya atılmıştı. İlerleyen yıllarda başka ülkelerden de suçlamaların yükselmesiyle skandalın boyutları büyümüş ve Vatikan pedofili vakalarını örtbas etmekle suçlanmaya başlamıştı.

Vatikan'a 3 bin 400 şikayet

Vatikan'ın yayımladığı verilere göre, 2004-2014 yılları arasında Vatikan yönetimine 3 bin 400 kadar taciz şikayetinde bulunuldu.

Vatikan bu dönemde suçlanan 848 din adamını görevden aldı, 2 bin 572'sine ise daha hafif cezalar uyguladı. Ancak Vatikan'ın suçlanan din adamlarının sivil yargıya teslim edilmesini zorunlu hale getirmemesi eleştirilmeye devam ediyor.

BM Çocuk Hakları Komisyonu da 2014'te Vatikan'ı pedofili vakalarına karşı önlem almamak ve sorumluları adalete teslim etmemekle suçlamıştı.

Çocuk tacizi vakaları için özür dileyen ve mücadele sözü veren Papa Francesco, Mart 2014'te bu amaçla Papalık Çocukların Korunması Komisyonu'nu kurmuştu.

Komisyona, çocukken din adamlarının tacizine maruz kalan İngiliz Peter Saunders ve İrlandalı Marie Collins de dahil edilmişti.

Ancak Peter Saunders, Vatikan'ın taciz vakalarını ele alış biçimini eleştirmesinin ardından geçen cumartesi günü komsiyondaki görevinden uzaklaştırıldı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada Saunders'ın "komisyona ne şekilde destek vereceğine karar verilene kadar açığa alındığı" belirtildi.

Saunders ise "Görevimden ayrılmıyorum. Beni Papa Francesco atadı ve pozisyonumla ilgili yalnızca onunla konuşurum" dedi.

Katolik Kilisesi'ndeki pedofili skandallarını, din adamları için bekarlık zorunluluğu bulunmasıyla ilişkilendirenler de bulunuyor. Avustralya'da Katolik Kilisesi tarafından 2014'te yayımlanan bir raporda bekarlık zorunluluğunun pedofili vakalarına yol açabileceği belirtiliyordu.