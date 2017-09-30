İtalya'da pedofili hükümlüsü eski rahip firar etti

İtalya'da görev yaptığı dönemde gençlere yönelik cinsel istismara karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen eski rahip Don Ruggero Conti, tedavi gördüğü klinikten firar etti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, hakkında Mart 2015’ten bu yana 7 gence cinsel istismarda bulunmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan eski rahip Conti, sağlık sorunları sebebiyle tedavi için ağustosta yattığı klinikten, bugün öğen saatlerinde taksiye binerek kaçtı.

CNN'de er alan habere göre Conti’nin firarı, Roma yakınlarındaki Genzano’daki klinik yetkililerinin jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktı. İtalyan jandarmasının olayı soruşturduğu ve pedofili hükümlüsünü aradığı bildirildi.

Roma’nın Selva Candida semtindeki kilisede 1998 ve 2008 yılları arasında görev yapan Conti, bu süre zarfında 7 gence yönelik cinsel istismara karıştığı gerekçesiyle Roma Mahkemesi tarafından 2011 yılında 15 yıl 4 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapılan itirazların ardından Conti'nin cezası 14 yıl 2 aylık ev hapsine dönüştürülmüştü. Adının cinsel istismara karışması sebebiyle Conti, 2008 yılında rahiplikten men edilmişti.