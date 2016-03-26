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Dünya

İtalya'da papaza çocuk fuhuşu soruşturması ve uzaklaştırma

Bir papazın, 2009-2011 yılları arasında küçük yaştaki bir erkek çocukla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği öne sürülüyor

26 Mart 2016 14:56

İtalya'da küçük yaştaki bir çocukla para karşılığı birlikte olmakla suçlanan bir papaz Katolik Kilisesi tarafından görevden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Milano'daki Santa Marcellina kilisesinde görev yapan, aynı zamanda Katolik Kilisesi'nde prestijli bir ünvan olan "dekan" sıfatına da sahip olan papaz Don Alberto Paolo Lesmo'nun 2009-2011 arasında küçük yaştaki bir erkek çocukla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği öne sürülüyor.

Don Lesmo'nun bir sanal sohbet ortamında tanıştığı çocukla paranın yanı sıra uyuşturucu madde karşılığında da ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Savcılık iddialar üzerine Don Lesmo hakkında "çocuk fuhuşu" suçlamasıyla soruşturma başlatırken, papazın görevini kullanarak bu suçu işlediği gerekçesiyle cezasının ağırlaştırılması da istendi.

Soruşturma başlatılmasının ardından Milano Başpiskoposluğu da papazın dini yetkilerini askıya aldı. Başpiskoposluk'tan yapılan açıklamada, kilise yönetiminin bu skandal karşısında "dehşet ve üzüntü" içinde olduğu belirtildi.

 

Papa'dan komisyon

 

Başpiskoposluk, soruşturmanın daha rahat ilerleyebilmesi için din adamının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Katolik Kilisesi, din adamlarının taciz ve pedofili skandallarıyla gerektiği gibi yüzleşmediği gerekçesiyle eleştirilere hedef oluyordu.

Çocuk tacizi vakaları için özür dileyen ve mücadele sözü veren Papa Francesco, bu amaçla Papalık Çocukların Korunması Komisyonu'nu kurmuştu.

Ancak komisyonun üyelerinden, kendisi de taciz kurbanı olan İrlandalı Marie Collins geçen ay yaptığı bir açıklamada, reform çabalarının Vatikan içinden direnişle karşılaştığından şikayet etmişti.

Katolik Kilisesi yönetimi halen, tacizle suçlanan din adamlarının sivil yargıya teslim edilmesini zorunlu hale getirmediği için eleştirilmeye devam ediyor.

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