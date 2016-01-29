Palermo'dan sonra Napoli de Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verdi

İtalya'nın Palermo kentinden sonra Napoli de PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verdi. Karara merkez sağdan ve diplomasi çevrelerinden tepki gelirken, Belediye Başkanı Luigi de Magistris, 'cahillikle' suçlandı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Öcalan'a fahri hemşehrilik kararı, Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris'in önerisiyle Belediye Meclisi tarafından dün alındı.

Belediye Meclisi'nin basın açıklamasında kararın, "Kürt halkıyla demokrasi, eşitlik ve özgürlük dayanışması sergilemek adına alındığı" belirtildi. Kararda, "Napoli kenti, Kürt halkına sevgi, saygı ve dostlukla bağlıdır" dendi.

"Öz yönetim hakkını tanıyoruz"

Karar metninde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Abdullah Öcalan, Kürt halkının siyasi ve ruhani lideridir. Halkının maruz kaldığı baskılara karşı savaşmış ve özellikle son yıllarda baskıcı, gaddar ve otoriter politikalarla ciddi şekilde engellenen demokratik insan haklarının yerine getirilmesi için mücadele etmiştir."

Kararda, Napoli Belediyesi'nin Suriye'deki Kobani kantonuyla bir anlaşma imzalayarak "evrensel öz yönetim hakkını tanıdığı" da hatırlatıldı.

Napoli'deki Kürt derneği "Napoli Kürdistan Ağı" da, fahri hemşehrilik beratının 15 Şubat'ta yapılacak bir törenle Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'a teslim edileceğini açıkladı.

Merkez sağdan tepki geldi

Napoli Belediyesi'nin Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verme kararı İtalya'da bazı kesimlerden tepki çekti.

Gelecek Mayıs ayında yapılması planlanan belediye seçimlerinde, Belediye Başkanı Luigi de Magistris'in rakibi olan merkez sağın adayı Gianni Lettieri, "Napoli'nin onca sorunu varken Belediye Başkanı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik vermeye vakit bulabiliyor. Bu size normal geliyor mu? Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili de "Napoli Belediye Meclisi'nin Öcalan'a fahri hemşehrilik vermesi, uluslararası meseleler konusunda tam bir cahillik göstergesidir. Kürtlerle PKK'yı birbirine karıştırmak (İtalya'daki) solcularla Kızıl Tugay'ları birbirine karıştırmaya benziyor. Bir belediye başkanı demagoji yapmak yerine böyle kararlar almadan önce iyi düşünmelidir" diye tepki gösterdi.

İtalya'nın Sicilya adasının başkenti Palermo da geçen Aralık ayında, "Kürt halkı ve Abdullah Öcalan"a fahri hemşehrilik vermiş, Türkiye'den bu karara tepki gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "AB'nin ve uluslararası kuruluşların terör listelerinde yer alan bir terör örgütü liderine fahri vatandaşlık verilmesi kabul edilemez bir saygısızlık" demişti.